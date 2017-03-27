В Новосибирск пришла первая партия паспортов болельщика FIFA-2017

Число паспортов Почта России не раскрывает





Первая партия паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA-2017 поступила на Главпочтамт Новосибирска.







«Паспорт болельщика — документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 года, необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию», — рассказали в пресс-службе Почты России.







Количество поступивших паспортов, или, как они еще называются, персонифицированных карт зрителей — FAN ID, на Почте России не называют, отмечая, что это закрытая информация.







Доставка паспортов для болельщиков бесплатна, документ отправляют заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения по России или заказным регистрируемым мелким пакетом — в другие страны.







«Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи, открытых в городах проведения матчей Кубка Конфедераций: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани», — добавили в пресс-службе.

Публикация от Паспорт Болельщика (@fan.id.2017) Мар 18 2017 в 9:40 PDT









Паспорт нужен для прохода на стадион





А чемпионат мира по футболу в 2018 году можно будет посмотреть и в Новосибирске — на Михайловской набережной предполагается сделать фан-зоны с трансляциями.





Справка: Кубок конфедераций 2017 — восьмой по счёту футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА, который должен пройти с 17 июня по 2 июля 2017 года в России. Рассматривается как «репетиционный» турнир перед чемпионатом мира, который пройдёт в 2018 году. Турнир пройдет на стадионах, которые позднее примут и матчи чемпионата мира.

