В Новосибирск пришла первая партия паспортов болельщика FIFA-2017

Число паспортов Почта России не раскрывает
Число паспортов Почта России не раскрывает


Первая партия паспортов болельщиков Кубка Конфедераций FIFA-2017 поступила на Главпочтамт Новосибирска.


«Паспорт болельщика — документ, обязательный для всех зрителей матчей Кубка Конфедераций FIFA 2017 года, необходимый для прохода на стадион. Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию», — рассказали в пресс-службе Почты России.


Количество поступивших паспортов, или, как они еще называются, персонифицированных карт зрителей — FAN ID, на Почте России не называют, отмечая, что это закрытая информация.


Доставка паспортов для болельщиков бесплатна, документ отправляют заказной бандеролью 1-го класса с описью вложения по России или заказным регистрируемым мелким пакетом — в другие страны.


«Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи, открытых в городах проведения матчей Кубка Конфедераций: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани», — добавили в пресс-службе.



Паспорт нужен для прохода на стадион
Паспорт нужен для прохода на стадион


А чемпионат мира по футболу в 2018 году можно будет посмотреть и в Новосибирске — на Михайловской набережной  предполагается сделать фан-зоны с трансляциями


Справка: Кубок конфедераций 2017 — восьмой по счёту футбольный турнир среди национальных сборных, проводимый под эгидой ФИФА, который должен пройти с 17 июня по 2 июля 2017 года в России. Рассматривается как «репетиционный» турнир перед чемпионатом мира, который пройдёт в 2018 году. Турнир пройдет на стадионах, которые позднее примут и матчи чемпионата мира.

Елена Громкова
Фото предоставлено пресс-службой «Почты России» (1,3), instagram.com/fan.id.2017 (2)

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