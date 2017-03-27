Спасатели срезали крышу застрявшему в березе «Мерседесу»

Автомобиль въехал в дерево боком
Автомобиль въехал в дерево боком


Вечером 26 марта на ул. Котовского в Новосибирске «Мерседес» въехал боком в березу.


«Водитель автомобиля марки Mercedes-Benz не справился с управлением и совершил столкновение с деревом.В результате ДТП в салоне оказались зажаты люди», — сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба.


Машина врезалась в березу боком и сильно помялась, в салоне застряли люди. Спасатели срезали у автомобиля крышу и передали пострадавших врачам «скорой помощи».


В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска рассказали, что автомобиль двигался по ул. Котовского со стороны ул. Геодезической в сторону ул. Блюхера. 


«У дома № 51 по ул. Горский микрорайон (расположен по улице Котовского. — НГС.НОВОСТИ) наехал на дерево на правой обочине. У водителя диагноз — перелом правой голени, госпитализирован. 35 лет пассажиру, у него диагноз ушиб головного мозга, госпитализирован», — пояснили в автоинспекции, отметив, что пока неизвестно, был ли водитель трезвым или пьяным.


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия



В «Мерседесе» застряли люди
В «Мерседесе» застряли люди


Спасатели срезали машине крышу
Спасатели срезали машине крышу


Место ДТП
Место ДТП


Аварии, в которых машины въезжают в деревья, нередко заканчиваются трагедией. В июле под Новосибирском автомобиль «Хонда Фит» въехал в дерево — четыре человека оказались в больнице, женщина-водитель погибла.

Елена Громкова
Фото vk.com/mass54 (1, 4, 5), предоставлены группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску (2, 3, 6)

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