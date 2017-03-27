Красавица в образе «Женщины-кошки» получила титул «Мисс Европа Плюс»

Ксения Мезенцева

В Новосибирске определилась победительница конкурса «Мисс Европа Плюс», ею стала новосибирская модель Ксения Мезенцева.







Об этом сообщает в своем «Инстаграме» агентство Elite Stars.







«Поздравляем с победой Ксению Мезенцеву! Поздравляем 1-ю Вице Мисс конкурса Аделину Долгих! Поздравляем 2-ю Вице Мисс конкурса Алину Федотову!» — пишут в соцсети представители агентства.



Агентство опубликовало видео с церемонии награждения, а также отрывки из номеров участниц. Свой номер победительница готовила 6 дней.







«Победительнице конкурса Ксении Мезенцевой достался образ соблазнительной "Женщины-кошки" из комиксов. Готовясь к финалу, Ксения много раз меняла музыку, с трудом нашла подходящий костюм и забыла его в гримерке, но на финале конкурса Ксения, как профессиональный боец, собралась с мыслями, применила на 100 % свои акробатические умения и природную харизму и завоевала сердца зрителей и жюри», — рассказывает Elite Stars.

Публикация от Школа моделей, Новосибирск (@be_model_elitestars) Мар 26 2017 в 8:53 PDT





Публикация от Школа моделей, Новосибирск (@be_model_elitestars) Мар 25 2017 в 11:02 PDT





Аделина Долгих





Алина Федотова





В финале конкурса участвовали 10 девушек, перед этим они снимались в фотосессии в термальном комплексе — там их фотографировали в ванне, обливая молоком и обкладывая зефиром с фруктами.