Фура легла на бок и перегородила половину дороги возле Мочище


Фура легла на бок недалеко от Мочище
Фура легла на бок недалеко от Мочище

Утром 27 марта в Новосибирске недалеко от Мочище фура легла на бок и перегородила половину дороги.


«Десятитонник перевернулся, на боку лежит со стороны города на подъезде к Мочище. На правой стороне в сторону "Родников" лежит, перекрыта дорога», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец.


Мужчина прислал фото происшествия около 7:30 и отметил, что, судя по пробке, к этому моменту машина лежала около 25 минут. «Пробка только образовываться начала, гаишники реверсивное движение устроили», — отметил читатель.


По информации сервиса Яндекс.Пробки, движение в районе ДТП упало до 3 км/ч на некоторых участках.


Движение в районе ДТП
Движение в районе ДТП


Елена Громкова
Фото очевидца, скрин yandex.ru/maps

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