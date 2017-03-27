Фура легла на бок и перегородила половину дороги возле Мочище





Фура легла на бок недалеко от Мочище

Утром 27 марта в Новосибирске недалеко от Мочище фура легла на бок и перегородила половину дороги.







«Десятитонник перевернулся, на боку лежит со стороны города на подъезде к Мочище. На правой стороне в сторону "Родников" лежит, перекрыта дорога», — рассказал НГС.НОВОСТИ очевидец.







Мужчина прислал фото происшествия около 7:30 и отметил, что, судя по пробке, к этому моменту машина лежала около 25 минут. «Пробка только образовываться начала, гаишники реверсивное движение устроили», — отметил читатель.







По информации сервиса Яндекс.Пробки, движение в районе ДТП упало до 3 км/ч на некоторых участках.





Движение в районе ДТП



