Новосибирцы стали актерами театров на один день и попытались найти радость
26 марта новосибирские артисты провели праздничную программу, посвященную Дню театра.
Международный день театра отмечают 27 марта, но поскольку в этом году он выпадает на понедельник — традиционно единственный выходной у актеров — два новосибирских театра перенесли празднование на воскресенье. Мастер-классы и перформансы, в том числе с участием зрителей, прошли в «Глобусе» и «Старом доме».
Театр «Глобус» еще в начале февраля позвал зрителей на кастинг, чтобы сыграть на сцене вместе с профессиональными актерами. В итоге, по сообщению пресс-службы театра, отобрали 13 человек. Все они приняли участие в капустнике «Поклонники и таланты», режиссером которого выступил Иван Орлов.
Кроме этого в театре шли творческие мастер-классы для детей и взрослых,
импровизации в стихах, музыкальные номера от артистов труппы.
В театре «Старый дом» в фойе оборудовали фотозону, а на сцене шел спектакль «В поисках радости. Век XXI», также с участием зрителей.
Празднование Дня театра продолжится в Новосибирске сегодня, 27 марта. Театр «Красный факел» проведет вечернюю программу, посвященную поэзии Серебряного века, а в театре «На левом берегу» откроется новая сцена.
Анна Наумцева
Фото instagram.com/globustheatre (1,2), instagram.com/teatr_oldhouse (3)
Видео instagram.com/globustheatre