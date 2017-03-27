Новосибирцы стали актерами театров на один день и попытались найти радость





26 марта новосибирские артисты провели праздничную программу, посвященную Дню театра.





Международный день театра отмечают 27 марта, но поскольку в этом году он выпадает на понедельник — традиционно единственный выходной у актеров — два новосибирских театра перенесли празднование на воскресенье. Мастер-классы и перформансы, в том числе с участием зрителей, прошли в «Глобусе» и «Старом доме».



Театр «Глобус» еще в начале февраля позвал зрителей на кастинг, чтобы сыграть на сцене вместе с профессиональными актерами. В итоге, по сообщению пресс-службы театра, отобрали 13 человек. Все они приняли участие в капустнике «Поклонники и таланты», режиссером которого выступил Иван Орлов.

Публикация от Театр «Глобус» (@globustheatre) Мар 26 2017 в 3:13 PDT





Публикация от Театр «Глобус» (@globustheatre) Мар 26 2017 в 3:21 PDT





Кроме этого в театре шли творческие мастер-классы для детей и взрослых, импровизации в стихах, музыкальные номера от артистов труппы.





В театре «Старый дом» в фойе оборудовали фотозону, а на сцене шел спектакль «В поисках радости. Век XXI», также с участием зрителей.

Празднование Дня театра продолжится в Новосибирске сегодня, 27 марта. Театр «Красный факел» проведет вечернюю программу, посвященную поэзии Серебряного века, а в театре «На левом берегу» откроется новая сцена.