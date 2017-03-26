Женщина сгорела в квартире из-за церковных свечей





Квартира пенсионерки после пожара

Утром 26 марта в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар — погибла 80-летняя пенсионерка.





Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО, пожар произошел около 11:30 в 3-этажном доме на ул. Республиканская, 41«а». На момент прибытия спасателей горели вещи в квартире на 2-м этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали из нее 80-летнюю женщину без признаков жизни, а также 5 жильцов дома. Всего на месте работали 15 спасателей на 5 машинах.







Как сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. «Там алтарь у нее домашний со свечами. Видимо, дома молилась. У нее обожженные руки, видимо, пыталась потушить [огонь] руками, но у нее не получилось, и она задохнулась», — пояснили в ведомстве и добавили, что следователи проводят проверку, выясняют все причины и обстоятельства случившегося.







Напомним, недавно в одной из многоэтажек Бердска произошел пожар — жильцы вовремя эвакуировались благодаря датчику дыма.

