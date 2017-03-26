Женщина сгорела в квартире из-за церковных свечей


Квартира пенсионерки после пожара
Квартира пенсионерки после пожара

Утром 26 марта в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар — погибла 80-летняя пенсионерка.


Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по НСО, пожар произошел около 11:30 в 3-этажном доме на ул. Республиканская, 41«а». На момент прибытия спасателей горели вещи в квартире на 2-м этаже. Сотрудники МЧС эвакуировали из нее 80-летнюю женщину без признаков жизни, а также 5 жильцов дома. Всего на месте работали 15 спасателей на 5 машинах.


Как сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области, предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. «Там алтарь у нее домашний со свечами. Видимо, дома молилась. У нее обожженные руки, видимо, пыталась потушить [огонь] руками, но у нее не получилось, и она задохнулась», — пояснили в ведомстве и добавили, что следователи проводят проверку, выясняют все причины и обстоятельства случившегося.


Напомним, недавно в одной из многоэтажек Бердска произошел пожар — жильцы вовремя эвакуировались благодаря датчику дыма

Кирилл Шматков
Фото vk.com/incident_nsk

Прочтений: 6440
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (2)2
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено