На станции «Сибирская» появился мемориал в честь авторов уникальной мозаики
В вестибюле станции метро «Сибирская» в Новосибирске открыли памятную доску, посвященную ленинградским художникам Георгию и Ольге Алексеевым.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, памятную доску открыли вчера, 25 марта, в вестибюле «Сибирской» на входе с «Красного проспекта». Ее установили по инициативе метрополитена.
Мемориал посвящен авторам уникальной мозаики, которая украшает стены станции, — Георгию и Ольге Алексеевым. Всего они создали 8 панно, у каждого свое название. Если смотреть в сторону ж/д вокзала, то на левой стене — «Воды Сибири», «История Сибири», «Цветы Сибири», «Люди и Горы», а по правой — «Леса Сибири», «Хлеб Сибири», «Север» и «Недра Сибири».
Мозаика сделана из синего лазурита, золотистых и розовых кварцитов, серо-зеленой ревневской яшмы, порфиры, порфириты и других минералов и поделочных камней Горного Алтая. Станция с уникальными панно открылась почти 30 лет назад — в 1988 году.
Напомним, недавно в одном из поездов новосибирского метро появился юбилейный вагон с цитатами на стенах.
Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова