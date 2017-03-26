На станции «Сибирская» появился мемориал в честь авторов уникальной мозаики

Мемориальная доска, посвященная авторам мозаики на станции «Сибирская»



В вестибюле станции метро «Сибирская» в Новосибирске открыли памятную доску, посвященную ленинградским художникам Георгию и Ольге Алексеевым.





Как рассказали в пресс-службе мэрии, памятную доску открыли вчера, 25 марта, в вестибюле «Сибирской» на входе с «Красного проспекта». Ее установили по инициативе метрополитена.





Мемориал посвящен авторам уникальной мозаики, которая украшает стены станции, — Георгию и Ольге Алексеевым. Всего они создали 8 панно, у каждого свое название. Если смотреть в сторону ж/д вокзала, то на левой стене — «Воды Сибири», «История Сибири», «Цветы Сибири», «Люди и Горы», а по правой — «Леса Сибири», «Хлеб Сибири», «Север» и «Недра Сибири».





По задумке авторов, 8 панно раскрывают красоту природы Сибири, ее щедрость и органическую связь с человеком







Мозаика сделана из синего лазурита, золотистых и розовых кварцитов, серо-зеленой ревневской яшмы, порфиры, порфириты и других минералов и поделочных камней Горного Алтая. Станция с уникальными панно открылась почти 30 лет назад — в 1988 году.







Напомним, недавно в одном из поездов новосибирского метро появился юбилейный вагон с цитатами на стенах.







Все панно сделаны из минералов и поделочных камней Горного Алтая



