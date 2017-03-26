Мужчина на «Хонде» протаранил шесть припаркованных машин


ДТП произошло в Плющихинском ж/м
ДТП произошло в Плющихинском ж/м

Утром 26 марта житель Омска устроил массовое ДТП в Октябрьском районе Новосибирска с 4 иномарками и 2 «ГАЗелями».


Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО, череда ДТП произошла с 9:20 до 10:00 на ул. Виталия Потылицына в Плющихинском ж/м. По предварительным данным, 35-летний мужчина из Омска на Honda Civic у одной из 10-этажек врезался в Toyota Vitz и, проехав 150 м, поочередно столкнулся еще с 5 машинами. Среди них — Infiniti, Subaru Forester, Nissan X-Trail и две «ГАЗели». Все машины стояли в парковочных карманах. В результате аварии никто не пострадал. Владельцы автомобилей заявили материальный ущерб.


Омич, устроивший массовое ДТП, пытался скрыться с места аварии. Его преследовали сотрудники ДПС и задержали на ул. Татьяны Снежиной. На него составили административный протокол по двум статьям: ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем ТС требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и ст. 12.27 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с ДТП). 


Фото с места аварии появились в группе «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии опьянения. 


Напомним, в пятницу, 24 марта, «Лада» и «Лэнд Крузер» за несколько секунд столкнулись дважды.


Водитель поочередно столкнулся с 6 машинами, которые были припаркованы у жилого дома
Водитель поочередно столкнулся с 6 машинами, которые были припаркованы у жилого дома


Мужчина пытался скрыться от полицейских, но его задержали
Мужчина пытался скрыться от полицейских, но его задержали


Кирилл Шматков
Фото vk.com/act54

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