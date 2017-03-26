80-летняя пенсионерка упала из окна 6-го этажа


Фото с места происшествия
Фото с места происшествия

Утром 26 марта в полицию Новосибирска сообщили о пожилой женщине, которая выпала из окна многоэтажки. 


Как пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по НСО, о случившемся сообщили жильцы дома по ул. Киевская, 23. По их словам, около 9:00 рядом с домом заметили труп пенсионерки.


На место прибыли сотрудники полиции. Они установили, что женщина выпала из окна 6-го этажа. Предварительная причина случившегося — суицид. Проверкой этого факта занимаются следователи СК.


Напомним, в начале этой недели из окна 10-го этажа упал 27-летний новосибирец

Кирилл Шматков
Фото vk.com/act54

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