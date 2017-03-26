80-летняя пенсионерка упала из окна 6-го этажа





Фото с места происшествия

Утром 26 марта в полицию Новосибирска сообщили о пожилой женщине, которая выпала из окна многоэтажки.





Как пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по НСО, о случившемся сообщили жильцы дома по ул. Киевская, 23. По их словам, около 9:00 рядом с домом заметили труп пенсионерки.







На место прибыли сотрудники полиции. Они установили, что женщина выпала из окна 6-го этажа. Предварительная причина случившегося — суицид. Проверкой этого факта занимаются следователи СК.





Напомним, в начале этой недели из окна 10-го этажа упал 27-летний новосибирец.