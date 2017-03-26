Пьяный водитель выехал на «встречку» и врезался в «Тойоту» с 4-летней девочкой

Девочка ехала в машине без специального кресла
Девочка ехала в машине без специального кресла

Днем 25 марта в Ленинском районе Новосибирска столкнулись две иномарки — в результате ребенок получил черепно-мозговую травму.


Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по НСО, авария произошла около 13:30 на ул. Междуреченская. По предварительным данным, 37-летний водитель Suzuki Swift двигался со стороны ул. Большая к ул. Портовая, выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Funcargo. 


В результате пострадал 37-летний водитель «Тойоты» и его пассажирка — 4-летняя девочка. Медики осмотрели и отпустили мужчину, а у девочки диагностировали черепно-мозговую травму. Известно, что в машине не было детского кресла.


В полиции установили, что водитель «Сузуки» был пьян. На него составили протокол по ст. 12.8 КоАП РФ (управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения). Полицейские проводят проверку, выясняют все причины и обстоятельства ДТП.


Напомним, на этой неделе на перекрестке ул. 1905 года и Нарымской под колеса Chevrolet Lanos попала 14-летняя девочка. Ее доставили в реанимацию. 

Кирилл Шматков
Фото Ивана Рейзвих

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