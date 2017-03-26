Спасатели вытащили из горы хлама в квартире мужчину с синдромом Диогена


Квартира пострадавшего до потолка была захламлена мусором
Квартира пострадавшего до потолка была захламлена мусором

58-летний житель Новосибирска вызвал «скорую помощь» из-за проблемы с позвоночником, однако медики не смогли пройти к нему — вся квартира была завалена хламом.


Как рассказал НГС.НОВОСТИ начальник муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин, инцидент произошел вчера, 25 марта, около 16:00. Житель Октябрьского района позвонил в «скорую помощь» — у него произошло защемление нерва в позвоночнике. 


Приехавшие медики не смогли зайти в квартиру, потому что она полностью была завалена мусором, старой мебелью и другими вещами, из-за чего эвакуировать пострадавшего не получилось.


Медики обратились к спасателям МАСС. Они за несколько минут смогли расчистить проход и отнести мужчину в машину «скорой» — до этого он был на лежанке в комнате, до потолка заваленной мусором.


Позднее оказалось, что мужчина страдает синдромом Диогена — это психическое расстройство, которое проявляется у пожилых людей и характеризуется навязчивым желанием собирать ненужные и старые вещи.


Напомним, ранее жильцы одного из домов Ленинского района пожаловались на свою соседку, которая устроила в своей квартире свалку мусора

Кирилл Шматков
Фото vk.com/mass54

Прочтений: 22807
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (73)73
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено