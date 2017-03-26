Спасатели вытащили из горы хлама в квартире мужчину с синдромом Диогена





Квартира пострадавшего до потолка была захламлена мусором

58-летний житель Новосибирска вызвал «скорую помощь» из-за проблемы с позвоночником, однако медики не смогли пройти к нему — вся квартира была завалена хламом.





Как рассказал НГС.НОВОСТИ начальник муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин, инцидент произошел вчера, 25 марта, около 16:00. Житель Октябрьского района позвонил в «скорую помощь» — у него произошло защемление нерва в позвоночнике.





Приехавшие медики не смогли зайти в квартиру, потому что она полностью была завалена мусором, старой мебелью и другими вещами, из-за чего эвакуировать пострадавшего не получилось.







Медики обратились к спасателям МАСС. Они за несколько минут смогли расчистить проход и отнести мужчину в машину «скорой» — до этого он был на лежанке в комнате, до потолка заваленной мусором.







Позднее оказалось, что мужчина страдает синдромом Диогена — это психическое расстройство, которое проявляется у пожилых людей и характеризуется навязчивым желанием собирать ненужные и старые вещи.





Напомним, ранее жильцы одного из домов Ленинского района пожаловались на свою соседку, которая устроила в своей квартире свалку мусора.