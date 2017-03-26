Из Новосибирска запустили два почтовых авиарейса в Китай из-за огромного числа заказов в интернет-магазинах


На Китай приходится 90 % международных почтовых отправлений в Россию
На Китай приходится 90 % международных почтовых отправлений в Россию

Почта России запустила новые авиарейсы в китайские города Чжэнчжоу и Харбин — жителям Новосибирска сократили время доставки товаров из интернет-магазинов.


Как сообщили в пресс-центре Почты России, почтово-грузовые самолеты будут летать в Китай 2-3 раза в неделю. Для этого предприятие закупило два лайнера Ту-204С. По словам заместителя гендиректора Почты России по логистике Алексея Скатина, новые авиарейсы позволят сократить сроки доставки товаров для жителей Новосибирска и других городов.


«Открытие регулярных почтовых авиарейсов из КНР обусловлено значительным ростом почтовых отправлений от китайских интернет-магазинов в последние годы. Только в прошлом году объем посылок и мелких пакетов из Китая составил более 30 000 тонн», — пояснили в пресс-службе Почты России. По их данным, чаще всего китайские товары заказывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Норильска, Екатеринбурга, Новосибирска, Анадыря, Певека, Петропавловска-Камчатского и Якутска.


Напомним, ранее один из самых популярных китайских интернет-магазинов — AliExpress (входит в Alibaba Group) — изменил правила доставки товаров в Россию.  

Кирилл Шматков
Фото НГС

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