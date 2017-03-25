В центре города открылась кофейня с «мужицкими бургерами» и осьминогами-гриль

Новая кофейня открылась в бизнес-центре «Айсберг»
Новая кофейня открылась в бизнес-центре «Айсберг»


В Новосибирске открылась кофейня с «мужицкими бургерами» и осьминогами-гриль.


В только что построенном бизнес-центре «Айсберг» на Красном проспекте, 17 заработало заведение Traffic coffee business&family. Заведение открыто двумя предпринимателями, для которых, если верить системе «СПАРК», это первый самостоятельный ресторанный проект.


В новой кофейне в центре города подают «мужицкие бургеры» и осьминогов-гриль
В новой кофейне в центре города подают «мужицкие бургеры» и осьминогов-гриль


Кафе расположилось на втором этаже, но имеет отдельный вход — к нему ведет собственная лестница прямо от тротуара. В зале, разбитом на зоны конструкциями, стилизованными под книжные полки, порядка 60 мест. В глубине расположена небольшая детская комната с маленькой мебелью, строительным конструктором и деревянной железной дорогой из IKEA.


Игровая комната в новой кофейне бизнес-центра «Айсберг»
Игровая комната в новой кофейне бизнес-центра «Айсберг»


В меню полный набор блюд от закусок вроде сырных шариков (180 руб.) до пиццы (от 390 руб.) и пасты (от 290 руб.). Заказать здесь можно и полноценный обед, который обойдется порядка 800–900 руб. (за три блюда). Самая дорогая позиция — лосось, запеченный с травами, — 580 руб. Из примечательных блюд можно отметить, например, «осьминог-гриль со свекольным гелем (390 руб.), «мужицкий бургер» (450 руб.) и суп-крем из двух капуст (250 руб.). 


Полноценный обед в Traffic coffee business&family обойдется примерно в 800–900 руб. за три блюда  
Полноценный обед в Traffic coffee business&family обойдется примерно в 800–900 руб. за три блюда
 


«Айсберг» — новый бизнес-центр, который возведен на месте стоявшей здесь ранее пристройки меньшего размера. Он занимает место между построенным еще в прошлом веке зданием проектного института (сейчас это тоже бизнес-центр) и другим сооружением необычной формы — БЦ «Бутон». Все они сейчас имеют одинаковый адрес — Красный проспект, 17. Traffic coffee в «Айсберге» — второй арендатор (немногим ранее этажом ниже здесь открылся цветочный салон). Однако вместе с новой кофейней всего по этому адресу сегодня работает уже 14 предприятий общественного питания. Больше кафе и ресторанов по одному адресу в Новосибирске можно найти только в крупных торговых центрах.


Из последних новинок здесь можно отметить, например, кофейню Organic coffee и ресторан «Гриль и бутыль» — оба заведения начали работать в конце прошлого года.

Стас Соколов
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