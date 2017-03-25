В Заельцовском районе часть стены жилого дома рухнула на балкон

Часть стены в доме № 27 на ул. Северной рухнула на балкон квартиры





В Новосибирске произошло обрушение части стены жилого дома на ул. Северной.







«Это произошло сегодня около 14 часов. Весь дом хорошо тряхнуло, как землетрясение. Стена лежит на балконе, балкон не покрыт», — рассказала Елена Киреева, жительница одной из квартир в доме № 27 по ул. Северной в Заельцовском районе.







Сразу после обрушения она позвонила хозяину квартиры. Что там происходит, пока непонятно, так как он уехал. О случившемся женщина сообщила в ЖЭУ и службу 051.







Обрушение стены в трехэтажном доме Заельцовского района





«Подобные разрушения у нас были, мы это фиксировали фотографиями, в 2015 году вызывали телевидение, обращались во все инстанции, — пояснила Елена. — Дом аварийным не признан. Капитальный ремонт нам отодвигают. Я звонила уже региональному оператору. В декабре захожу — мы стоим на 2017 год. В январе после праздников захожу — мы стоим на 2018 год», — сообщила она.





На момент публикации жильцы дома сообщили, что вокруг дома собрались сотрудники ЖЭУ, управляющей компании «Октябрьская», а также представители администрации. «Они все вроде как задействованы, но пока действий еще никто никаких не предпринял», — констатировала Елена Киреева.





В Новосибирске много аварийных домов. Недавно власти все-таки нашли деньги на расселение аварийного дома № 9 на ул. Обогатительной, более известного как «дом на костылях».



