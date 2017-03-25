В Заельцовском районе часть стены жилого дома рухнула на балкон

Часть стены в доме № 27  на ул. Северной рухнула на балкон квартиры 
Часть стены в доме № 27 на ул. Северной рухнула на балкон квартиры 


В Новосибирске произошло обрушение части стены жилого дома на ул. Северной. 


«Это произошло сегодня около 14 часов. Весь дом хорошо тряхнуло, как землетрясение. Стена лежит на балконе, балкон не покрыт», — рассказала Елена Киреева, жительница одной из квартир в доме № 27 по ул. Северной в Заельцовском районе.


Сразу после обрушения она позвонила хозяину квартиры. Что там происходит, пока непонятно, так как он уехал. О случившемся женщина сообщила в ЖЭУ и службу 051. 


Обрушение стены в трехэтажном доме Заельцовского района
Обрушение стены в трехэтажном доме Заельцовского района


«Подобные разрушения у нас были, мы это фиксировали фотографиями, в 2015 году вызывали телевидение, обращались во все инстанции, — пояснила Елена. — Дом аварийным не признан. Капитальный ремонт нам отодвигают. Я звонила уже региональному оператору. В декабре захожу — мы стоим на 2017 год. В январе после праздников захожу — мы стоим на 2018 год», — сообщила она. 


На момент публикации жильцы дома сообщили, что вокруг дома собрались сотрудники ЖЭУ, управляющей компании «Октябрьская», а также представители администрации. «Они все вроде как задействованы, но пока действий еще никто никаких не предпринял», — констатировала Елена Киреева. 


В Новосибирске много аварийных домов. Недавно власти все-таки нашли деньги на расселение аварийного дома № 9 на ул. Обогатительной, более известного как «дом на костылях».


Анна Богданова
Фото предоставлены Еленой Киреевой

Прочтений: 10747
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено