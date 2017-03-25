Полторы тысячи новосибирцев пришли требовать отставки мэра и губернатора, несмотря на непогоду





Главным объектом критики на этот раз стал мэр Анатолий Локоть. Фото Стаса Соколова







На площади Ленина прошел ставший уже традиционным митинг горожан против роста тарифов ЖКХ, который на этот раз был организован комитетом «Пенсионеры за достойную жизнь». По оценкам НГС, в акции протеста приняли участие до 1,5 тыс. человек.





Фото Александра Ощепкова









Митинг начался под звуки песни «Вставай страна огромная». Несмотря на дождливую пасмурную погоду, уже в 13:00 в Театральном сквере собрались больше 1000 человек, и люди все прибывали, создавая непривычные для выходных заторы на выходе из метро.







Фото Александра Ощепкова









В отличие от митинга, который проходил в прошлые выходные, организаторы которого настоятельно просили не использовать партийную символику, на нынешней акции протеста издалека были видны красные знамена молодежных коммунистических организаций и полосатый флаг так называемого «Национально-освободительного движения» (НОД).







Фото Александра Ощепкова









Другой особенностью нынешнего митинга стал выбор основной мишени для критики. Если в прошлый раз организаторы объявили основным виновником повышения цен губернатора Владимира Городецкого (который, действительно, подписал соответствующее постановление), то сегодня много нелестных слов было сказано и в адрес мэра Анатолия Локтя.







Фото Александра Ощепкова









Градоначальнику был даже посвящен отдельный большой транспарант, который несколько участников митинга развернули, встав на возвышении. Обвинения звучали и в адрес губернатора.







Однако, как отметил представитель «Пенсионеров за достойную жизнь» Геннадий Карпов, победа Анатолия Локтя на выборах во многом была обеспечена именно поддержкой «Пенсионеров» и вообще протестным голосованием, а теперь, «заняв соглашательскую позицию, Анатолий Локоть вывел себя из оппозиции».



Фото Александра Ощепкова







«Мэру Локтю — позор», — закончил свое выступление Карпов, и участники митинга с энтузиазмом подхватили этот лозунг.











Ораторы также высказали претензии к СМИ, которые, по их мнению, «за исключением нескольких интернет-сайтов», замалчивают протестные мероприятия.







Фото Александра Ощепкова









Поскольку организаторы мероприятия не ставили ограничений и в плане содержания лозунгов, в толпе были замечены самые разные транспаранты: от «Руки прочь от Богданки» до призывов к революции.







Фото Александра Ощепкова









Митинг прошел в целом без происшествий. Если не считать небольшого инцидента, когда во время выступления одного из ораторов ставшая за сценой женщина в черной куртке воротником из черно-бурой лисы начала истерично кричать «Городецкий — сволочь». На попытки окружающих успокоить ее дама реагировала агрессивно («Ты что ли за Городецкого?»).











Подошедший работник полиции попросил нарушительницу порядка покинуть место проведения митинга, но дама улизнула от него, смешавшись с толпой. «Ну и сами занимайтесь с ней. Это ваши же с ума сходят», — в сердцах бросил полицейский.







Фото Александра Ощепкова









Время от времени в толпе вспыхивали дискуссии на внутри- и внешнеполитические темы. Например, представительница НОДа пыталась как могла объяснить оппоненту, кто и как в российском правительстве мешает Владимиру Путину проводить независимую политику. А поднявшийся тем временем на сцену местный активист этой организации призывал собравшихся «заглянуть в будущее», в котором «олигархи будут залезать в карманы еще дальше».







Фото Александра Ощепкова









Нынешний митинг уже шестой — их проводят по очереди две группы организаторов. «Пенсионеры.» ориентируются на более старшее поколение, привлекают представителей левых партий и общественных движений, а также тех, кого можно условно назвать «консерваторами» (например, НОД). В другой инициативной группе преобладают общественники либеральной направленности. Организованный ими последний митинг в минувшие выходные стал самой массовой акцией протеста за последние годы.

