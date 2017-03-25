Полторы тысячи новосибирцев пришли требовать отставки мэра и губернатора, несмотря на непогоду
На площади Ленина прошел ставший уже традиционным митинг горожан против роста тарифов ЖКХ, который на этот раз был организован комитетом «Пенсионеры за достойную жизнь». По оценкам НГС, в акции протеста приняли участие до 1,5 тыс. человек.
Митинг начался под звуки песни «Вставай страна огромная». Несмотря на дождливую пасмурную погоду, уже в 13:00 в Театральном сквере собрались больше 1000 человек, и люди все прибывали, создавая непривычные для выходных заторы на выходе из метро.
В отличие от митинга, который проходил в прошлые выходные, организаторы которого настоятельно просили не использовать партийную символику, на нынешней акции протеста издалека были видны красные знамена молодежных коммунистических организаций и полосатый флаг так называемого «Национально-освободительного движения» (НОД).
Другой особенностью нынешнего митинга стал выбор основной мишени для критики. Если в прошлый раз организаторы объявили основным виновником повышения цен губернатора Владимира Городецкого (который, действительно, подписал соответствующее постановление), то сегодня много нелестных слов было сказано и в адрес мэра Анатолия Локтя.
Градоначальнику был даже посвящен отдельный большой транспарант, который несколько участников митинга развернули, встав на возвышении. Обвинения звучали и в адрес губернатора.
Однако, как отметил представитель «Пенсионеров за достойную жизнь» Геннадий Карпов, победа Анатолия Локтя на выборах во многом была обеспечена именно поддержкой «Пенсионеров» и вообще протестным голосованием, а теперь, «заняв соглашательскую позицию, Анатолий Локоть вывел себя из оппозиции».
«Мэру Локтю — позор», — закончил свое выступление Карпов, и участники митинга с энтузиазмом подхватили этот лозунг.
Ораторы также высказали претензии к СМИ, которые, по их мнению, «за исключением нескольких интернет-сайтов», замалчивают протестные мероприятия.
Поскольку организаторы мероприятия не ставили ограничений и в плане содержания лозунгов, в толпе были замечены самые разные транспаранты: от «Руки прочь от Богданки» до призывов к революции.
Митинг прошел в целом без происшествий. Если не считать небольшого инцидента, когда во время выступления одного из ораторов ставшая за сценой женщина в черной куртке воротником из черно-бурой лисы начала истерично кричать «Городецкий — сволочь». На попытки окружающих успокоить ее дама реагировала агрессивно («Ты что ли за Городецкого?»).
Подошедший работник полиции попросил нарушительницу порядка покинуть место проведения митинга, но дама улизнула от него, смешавшись с толпой. «Ну и сами занимайтесь с ней. Это ваши же с ума сходят», — в сердцах бросил полицейский.
Время от времени в толпе вспыхивали дискуссии на внутри- и внешнеполитические темы. Например, представительница НОДа пыталась как могла объяснить оппоненту, кто и как в российском правительстве мешает Владимиру Путину проводить независимую политику. А поднявшийся тем временем на сцену местный активист этой организации призывал собравшихся «заглянуть в будущее», в котором «олигархи будут залезать в карманы еще дальше».
Нынешний митинг уже шестой — их проводят по очереди две группы организаторов. «Пенсионеры.» ориентируются на более старшее поколение, привлекают представителей левых партий и общественных движений, а также тех, кого можно условно назвать «консерваторами» (например, НОД). В другой инициативной группе преобладают общественники либеральной направленности. Организованный ими последний митинг в минувшие выходные стал самой массовой акцией протеста за последние годы.
Стас Соколов
Фото автора (1), Александра Ощепкова (2–11)