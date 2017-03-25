Защитники животных-жертв развернули пугающие плакаты в центре города

Днем 25 марта защитники животных вышли на пикет в Первомайском сквере в центре Новосибирска и потребовали у властей ужесточить наказание за плохое обращение с кошками и собаками.


Пикет проходил в Первомайском сквере сегодня с 13 до 15 часов
Пикет проходил в Первомайском сквере сегодня с 13 до 15 часов

Пикет начался сегодня в 13 часов — на него пришло более 50 человек из различных зоозащитных организаций Новосибирска. Цепочка протестующих растянулась от здания Краеведческого музея до фонтана в сквере — за ними наблюдали несколько полицейских. 


Участники развернули плакаты с изображенными страдающими животными, на плакатах были надписи: «Требуем реальных сроков для живодеров!», «Государство, защити меня и мое животное», «Им страшно и больно, защитим их», «Мне всегда хотелось посмотреть в глаза человека, который смог убить живое существо и продолжал жить как ни в чем не бывало. Что у таких людей вместо сердца, души, морали? Люди ли это вообще?» и т.д.


Главным требованием стало ужесточение законодательства для людей, которые плохо обращаются с кошками и собаками
Главным требованием стало ужесточение законодательства для людей, которые плохо обращаются с кошками и собаками


По словам организатора пикета, директора приюта для собак Академгородка Галины Клебче, зоозащитники вышли на протестную акцию, чтобы обратить внимание горожан и властей на проблему жестокого обращения с животными. 


«Мы выступаем за ужесточение ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными. – М.М.), чтобы нарушившие его несли соответствующее наказание. По 245-й статье почти нет практики, потому что не хотят заниматься этим — статья очень расплывчатая, очень трудно по ней привлечь к ответственности», — объяснила организатор.


На акцию вышло более 50 человек разных возрастов
На акцию вышло более 50 человек разных возрастов


Участники пикета и проходящие мимо новосибирцы также подписали резолюцию, которую отправят президенту Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину. 


В обращении они просят принять федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», в котором, по их мнению, должен быть запрет на эвтаназию здоровых животных в приютах, запрет на пропаганду жестокости, запрет на цирки и дельфинарии и т.д. 


После пикета зоозащитники отправят резолюцию президенту и председателю Госдумы
После пикета зоозащитники отправят резолюцию президенту и председателю Госдумы


Что касается 245-й статьи УК РФ, новосибирцы попросили снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными до 14 лет, а также увеличить срок лишения свободы до 8 лет. 


Жители Новосибирска периодически устраивают акции в защиту животных, на которые приносят жесткие плакаты. Недавно на зоозащитный пикет вышла девушка в шапке лисы — она держала плакат «Твоя мама носит шубу. А у меня теперь нет мамы». 

Мария Морсина
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