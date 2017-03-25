Новосибирцам показали новый автохит от «Соляриса»







Сегодня в Новосибирске состоялась презентация нового «Соляриса» — самой раскупаемой иномарки в России 5 лет подряд.







«Солярис» — самая раскупаемая иномарка в России 5 лет подряд







Как сообщили в компании «Эксперт-Авто», официальном дилере Hyundai, посетители салона могли пощупать автомобиль вживую, посидеть в нем, потрогать материалы, изучить органы управления.







Презентация нового «Соляриса» в Новосибирске















В ближайшие дни начнутся тест-драйвы, где покупатели могут опробовать автомобиль на ходу.













Напомним, новое поколение Hyundai Solaris на 3 см выросло в длине, ширине и колесной базе.















Уже в минимальных версиях здесь установлены системы стабилизации и антибукса, датчики контроля давления в шинах. Кроме того, полностью изменен интерьер салона.





Новое поколение Hyundai Solaris на 3 см выросло в длине, ширине и колесной базе







Стоимость машины стартует от 599 тыс. руб. Минимальный вариант с «автоматом» можно приобрести за 740 тыс. руб. Основными конкурентами Hyundai Solaris в России эксперты называют KIA Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid.







Стоимость машины стартует от 599 тыс. руб.







Минимальный вариант с «автоматом» можно приобрести за 740 тыс. руб.







Кроме «Соляриса» в марте в Новосибирске прошла презентация нового поколения люксового Porsche Panamera.