Новосибирцам показали новый автохит от «Соляриса»

Новосибирцам показали новый автохит от «Соляриса»
Новосибирцам показали новый автохит от «Соляриса»


Сегодня в Новосибирске состоялась презентация нового «Соляриса» — самой раскупаемой иномарки в России 5 лет подряд.


«Солярис» — самая раскупаемая иномарка в России 5 лет подряд
«Солярис» — самая раскупаемая иномарка в России 5 лет подряд


Как сообщили в компании «Эксперт-Авто», официальном дилере Hyundai, посетители салона могли пощупать автомобиль вживую, посидеть в нем, потрогать материалы, изучить органы управления. 


Презентация нового «Соляриса» в Новосибирске
Презентация нового «Соляриса» в Новосибирске


Новосибирцам показали новый автохит от «Соляриса» (фоторепортаж)


Новосибирцам показали новый автохит от «Соляриса» (фоторепортаж)


В ближайшие дни начнутся тест-драйвы, где покупатели могут опробовать автомобиль на ходу.


Новосибирцам показали новый автохит от «Соляриса» (фоторепортаж)


Новосибирцам показали новый автохит от «Соляриса» (фоторепортаж)


Напомним, новое поколение Hyundai Solaris на 3 см выросло в длине, ширине и колесной базе. 


Новосибирцам показали новый автохит от «Соляриса» (фоторепортаж)


Новосибирцам показали новый автохит от «Соляриса» (фоторепортаж)


Уже в минимальных версиях здесь установлены системы стабилизации и антибукса, датчики контроля давления в шинах. Кроме того, полностью изменен интерьер салона. 


Новое поколение Hyundai Solaris на 3 см выросло в длине, ширине и колесной базе
Новое поколение Hyundai Solaris на 3 см выросло в длине, ширине и колесной базе


Стоимость машины стартует от 599 тыс. руб. Минимальный вариант с «автоматом» можно приобрести за 740 тыс. руб. Основными конкурентами Hyundai Solaris в России эксперты называют KIA Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid.


Стоимость машины стартует от 599 тыс. руб. 
Стоимость машины стартует от 599 тыс. руб. 


Минимальный вариант с «автоматом» можно приобрести за 740 тыс. руб.
Минимальный вариант с «автоматом» можно приобрести за 740 тыс. руб.


Кроме «Соляриса» в марте в Новосибирске прошла презентация нового поколения люксового Porsche Panamera.

Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой

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