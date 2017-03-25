Пассажирка пьяного водителя расцарапала лицо инспектору ДПС

Женщина расцарапала лицо автоинспектору
Женщина расцарапала лицо автоинспектору


Сегодня ночью молодая женщина, пассажирка пьяного водителя ВАЗ, сильно расцарапала лицо автоинспектору, остановившему машину в Искитиме Новосибирской области — возбуждено уголовное дело. 


Ночью 25 марта ГИБДД НСО проводила традиционную акцию «Нетрезвый водитель». Два инспектора ДПС дежурили в том числе на ул. Юбилейной в Искитиме Новосибирской области, рассказали в отделе пропаганды по Искитимскому району. Они остановили «Жигули» и попросили водителя с признаками алкогольного опьянения пройти медосвидетельствование, но он отказался.


Автоинспектор Дмитрий К. пояснил, что его напарник составлял протокол, когда из «Жигулей» вышла 36-летняя женщина — предположительно, сестра водителя. По ее поведению инспекторы поняли, что женщина также была пьяна. 


«Она пыталась выбить стекло в машине патрульной, пыталась у меня забрать камеру (с применением видеофиксации работали), и она пыталась противодействовать. Потом села в свою машину, ругалась матом и все такое прочее», — описал инспектор. 


Он и его напарник решили вызвать эвакуатор и отправить автомобиль на штрафстоянку. 


«Уже эвакуатор подъехал, и мы начали грузить, она снова подошла. Начала снова ругаться. Мы стоим, молчим с напарником — она давай лезть своими руками к моему лицу. Я раз — убрал руку, замечание сделал, два убрал, три… Потом она попыталась ударить меня рукой — я руку поймал, маленько подержал, отпустил», — пояснил Дмитрий. По его словам, сначала он и не заметил кровь на лице. Но когда напарник обратил внимание, Дмитрий решил подойти к женщине и показать ей царапины, которые она ему сделала. 


«Она никак не реагирует, ее водитель-брат уже подбежал, давай хватать за обмундирование — “какое вы имеете право”. Пока его оттягивали сотрудники — хотели надеть наручники, чтобы в драку не кинулся — она оказалась у меня за спиной. 


Пока в наручники застегивали, она сзади набросилась на меня — когтями расцарапала лицо и шею… 


Позже поставили укол от столбняка, обработали», — сообщил автоинспектор. Во время разговора женщина поскользнулась на дороге и упала, ей вызвали «скорую», но она отказалась поехать в стационар, рассказал Дмитрий.


По информации инспектора по пропаганде ГИБДД по Искитимскому району Ольги Ерохиной, полицейские возбудили дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Дмитрий добавил, что находится на больничном до 27 марта. Он отметил, что на операции «Нетрезвый водитель» периодически происходят драки и ссоры — год назад на инспектора накинулся с кулаками разъяренный водитель, и полиция возбудила дело по той же статье. 


В марте ГИБДД уже проводила акцию «Нетрезвый водитель» — и за двое суток на дорогах Новосибирской области поймали 95 пьяных автомобилистов

Мария Морсина
Фото из архива НГС

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