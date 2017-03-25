В Новосибирском зоопарке детеныш кенгуру раньше времени покинул сумку матери (фото)

Детеныш кенгуру в новосибирском зоопарке
Детеныш кенгуру в новосибирском зоопарке



В Новосибирском зоопарке детеныш кенгуру выполз из сумки матери, но не смог вернуться обратно, поэтому его пришлось перевести на искусственное вскармливание. 


«Сначала все шло, как положено. Детеныш был в маминой сумке, сосал молоко, рос, потом стал выглядывать, а затем и ненадолго выбираться наружу. И так жить он должен был еще, как минимум, шесть месяцев, — рассказали в зоопарке. — Но в конце января мать перестала пускать детеныша в сумку. Причину этого мы пока не установили».


Так как малыш кенгуру еще не может быть полностью самостоятельным, сотрудники зоопарка решили забрать его. Детеныша кормят из бутылочки детскими смесями и специальным молоком для кошек. Также ей приносят сено и заготовленные с лета листья деревьев.


Большие серые кенгуру живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Первый малыш родился в 2014 году. В 2016 потомство дали сразу несколько самок. Недавно в объектив камеры попали детеныши кенгуру Беннетта, которые недавно родились в Новосибирском зоопарке им. Ростислава Шило. 

Анна Богданова
Фото предоставлены Новосибирским зоопарком им. Ростислава Шило

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