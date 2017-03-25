На трассе под Новосибирском столкнулись около 10 машин (фото)

На трассе под Новосибирском столкнулись около 10 машин (фото)


В районе Коченево Новосибирской области 10 машин столкнулись из-за гололеда. 

Авария под Новосибирском из 10 машин
Авария под Новосибирском из 10 машин

По информации областной Госавтоинспекции, 25 марта на трассе в районе поселка Коченево в сторону Новосибирска произошла массовая авария, в которой столкнулись около 10 машин. «Там висят знаки об ограничении скорости, даже есть знак "гололед". Какой-то водитель дистанцию не выдержал, начал тормозить резко, все собрались», — объяснили предварительную причину аварии в Госавтоинспекции. 

Массовое столкновение машин из-за гололеда
Массовое столкновение машин из-за гололеда


Как рассказала очевидец Алла Лысенко, около 7:30 было несколько столкновений на одном участке — не доезжая 2 км до кафе «Мираж» в районе поселка Коченево в сторону Новосибирска. «Впереди нас первая авария — 3–4 машины. Вторая авария — 3 машины, два большегруза и иномарка, как раз перед ними остановились. Если бы не отбойник, мы бы в них бы врезались», — пояснила девушка. Она ехала на автобусе, пассажиров которого в итоге пересадили на другой транспорт. По ее словам, дорога на участке была очень скользкой. 

Анна Богданова
Фото Евгении Брыковой, из архива НГС

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