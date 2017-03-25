20-летний неудачливый мотоциклист обвиняется в семи преступлениях

20-летний житель Новосибирской области обвиняется в семи преступлениях





Новосибирские следователи передали в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя области, обвиняемого в семи преступлениях.





Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Черепаново. Его обвиняют в семи преступлениях, в том числе кража, нарушение правил дорожного движения, похищение документов, покушение на угон.







Как рассказали в полиции, 24 февраля прошлого года он сел пьяным за руль своего мотоцикла Racer RC 70 без номеров, при этом не имел водительских прав. По пути его остановили сотрудники полиции. В начале апреля он, будучи пьяным, попытался угнать автомобиль Opel Omega — залез через багажник в салон и решил запустить двигатель путем соединения проводов замка зажигания. Однако сделать ему это не удалось из-за отсутствия клемм на аккумуляторе.







По информации полиции, таким же способом он решил угнать рядом стоящий ВАЗ-21083, но в нем не оказалось аккумулятора. После неудачных попыток угнать машину, парень снова вернулся в Opel и похитил из бардачка свидетельство о регистрации, договор купли-продажи и паспорт транспортного средства, страховой полис на автомобиль и регистрационные знаки.







В апреле молодой человек разбил кирпичом окно в магазине и украл оттуда 700 руб. 12 июля он без прав сел пьяным за руль мотоцикла, но был задержан сотрудниками ДПС. Кроме того, в сентябре он также в нетрезвом состоянии похитил велосипед Author spectra, который стоял в подъезде многоэтажки.





По информации полиции, сейчас житель Черепаново заключен под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд. По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.





В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором, направлено в суд для рассмотрения по существу.







Угоны автомобилей в Новосибирске случаются регулярно, однако в этом году прокуратура сообщила, что их стало меньше.