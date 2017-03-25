В Новосибирске пошел первый дождь

Первый дождь прошел в Новосибирске
Первый дождь прошел в Новосибирске


25 марта утром в Новосибирске прошел первый дождь. 


Накануне синоптики дали прогноз о субботних осадках, которые придут на смену солнечным дням. 

25 марта около 8 утра столбик термометра уже показывал плюсовую температуру. 


По информации Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня днем температура воздуха будет около +4..+6 градусов, ветер — 5–10 м/с. Облачно с прояснениями, небольшой дождь с мокрым снегом. На дорогах гололедица.


В воскресенье синоптики пообещали осадки в виде дождя и мокрого снега
В воскресенье синоптики пообещали осадки в виде дождя и мокрого снега


«У нас сохраняется область высокого атмосферного давления, барический гребень, связанный с сибирским антициклоном. Поэтому суточный ход температуры большой», — рассказал вчера пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин, добавив, что в воскресенье также можно ждать дождь. 


Первый дождь жители Новосибирска могут увидеть и раньше, например, в 2013 году первые весенние дни были с осадками — полноценный дождь прошел 3 марта

Анна Богданова
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