За огромную мусорную свалку под Новосибирском взялись депутаты

На депутатских слушаниях
На депутатских слушаниях

Депутаты Новосибирского района решили попросить вышестоящие власти найти новое место для мусоросортировочного комплекса «Раздольное».


Сегодня, 24 марта, в Новосибирском районе прошли депутатские слушания о строительстве мусоросортировочного комплекса (МСК) в селе Раздольное. Совет депутатов Новосибирского района решил изучить различные мнения по этому поводу, рассказали участники инициативной группы «Поможем реке Издревая».


Кроме депутатов и общественников в слушаниях приняли участие представители областного правительства, муниципалитетов и администрации Новосибирского района.


«Одним из самых обсуждаемых вопросов депутатских слушаний стало недовольство жителей выбором места под строительство МСК в непосредственной близости от города <...> Председатель СНТ "Ромашка" Сергей Смоляков высказался за неудачный выбор участка <...>, напомнив, что в непосредственной близости от полигона находится около 50 садоводческих обществ, несколько населенных пунктов, таким образом, здесь проживает более 40 тыс. человек. Рядом протекает река Бугриха, которая впадает в Издревую, и нарушение экологических норм при эксплуатации полигона может сказаться на тысячах семей», — сообщили общественники.


По их словам, руководитель департамента имущественных и земельных отношений Новосибирской области Роман Шилохвостов в целом согласился с мнением общественности. Но при этом отметил, что вблизи города нет безлюдных мест, чтобы разместить полигон. А если переносить его подальше от города, то это может вылиться в существенный рост тарифов, цитируют Шилохвостова участники инициативной группы «Поможем реке Издревая».


Представитель группы экспертов-биологов Эльвира Николенко, в свою очередь, заявила о том, что полигон отходов возле реки Издревой поставит под угрозу существование птиц в соседних лесах. В том числе могут исчезнуть краснокнижные длиннохвостые неясыти.


«Исследованиями в разных частях России выявлено, что 6 км от полигона ТБО — это зона его влияния на орнитофауну территории. В радиусе 6 км происходит изменение состава видов птиц, потому что вокруг любого полигона разводятся врановые, и в России нет примера полигона ТБО, где бы этого не происходило», — приводят общественники слова Эльвиры Николенко.


Не обошли участники слушаний и то, что участок под строительство мусоросортировочного комплекса попадает в 15-километровую зону аэродрома авиазавода им. Чкалова.


В итоге все присутствующие депутаты райсовета одобрили список рекомендаций, которые планируют вынести на ближайшую сессию, а потом направить в соответствующие структуры. В частности, депутаты планируют поручить властям района и Новосибирской области подобрать альтернативный участок для мусоросортировочного комплекса, утверждают общественники.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено инициативной группой «Поможем реке Издревая»

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