Центробанк снизил ключевую ставку впервые за полгода

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина

Сегодня, 24 марта, Центральный банк РФ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, до 9,75 %.





Решение снизить ключевую ставку с 10 % до 9,75 % принял совет директоров Банка России. Принимая это решение, совет исходил, в частности, из того, что ситуация в экономике складывается более благополучно, чем ожидалось в декабре 2016 года.







«Восстановительные процессы в экономике начались раньше и постепенно приобретают устойчивость. Сбалансированный рост спроса и предложения не создает существенного инфляционного давления. Инфляция замедляется быстрее наших прогнозов. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Все это открывает пространство для изменения ставки. Сегодня мы сократили ее на четверть процентного пункта и допускаем возможность снижения в дальнейшем — во II–III кварталах текущего года. В то же время важно убедиться, что позитивные тенденции найдут продолжение. Инфляция должна не просто замедлиться, но закрепиться вблизи целевого уровня 4 %», — сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина после заседания совета директоров. Выступление Набиуллиной опубликовано на сайте ЦБ РФ.





Как отмечает «Российская газета», Банк России снижал ключевую ставку последний раз полгода назад, в сентябре, а затем несколько раз подавал сигналы, что с дальнейшим снижением торопиться не будет.







Именно поэтому понижение ключевой ставки удивило банкиров.



«Для нас это решение оказалось неожиданным, потому что до прошлой недели риторика регулятора не предполагала столь раннего снижения ключевой ставки. В числе основных аргументов, которые приводил регулятор, — нестабильная динамика инфляционных ожиданий (в феврале они даже повысились), а также ощутимая доля временных факторов в динамике дезинфляции», — пояснил НГС.НОВОСТИ макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.







По словам макроаналитика, он не исключает, что Центробанк может снизить ставку и в апреле.







«Очевидно, что текущий уровень инфляции Росстата (4,3 % в год) позволяет снижать ставку более активно, и целевой уровень инфляции будет достигнут раньше сроков. Но понятно, что ЦБ принимает во внимание и другие показатели, например ожидаемую населением инфляцию, которая показывает нестабильную динамику. Так, по данным опросов населения, большинство респондентов не верят в достижение цели Центробанка в 4 %, а текущий уровень наблюдаемой инфляции составляет 15,1 % за год. При ожиданиях по инфляции 12,9 % за год ключевая ставка 10 % уже не выглядит высокой», — заключил Станислав Мурашов.







Справка: Ключевая ставка — это минимальная процентная ставка, по которой Центральный банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам, и одновременно это максимальная ставка, по которой Центробанк готов принимать от банков деньги на депозиты. Эта величина оказывает влияние на процентные ставки по кредитам в банках.