Власти объявили о дополнительном повышении пенсий

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут второй раз за год
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут второй раз за год

С 1 апреля дополнительно проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров, в том числе из Новосибирской области, на 0,38 %.


«Повышение пенсий произойдет автоматически, для этого не нужно принимать дополнительное решение правительства, пенсионный фонд приступил к перерасчету. Дело в том, что эта индексация изначально была заложено законом о бюджете», — сообщила «Российская газета» со ссылкой на главу министерства труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.


Всего на это повышение Пенсионный фонд России потратит 14 млрд руб., уточнили в пресс-службе Минтруда.


Напомним, с 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров уже повысились на 5,4 % — это официальный уровень инфляции в 2016 году. После этого повышения средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области составил 13 468,5 руб., сообщали в региональном ОПФР.


В апреле власти также планируют поднять социальные пенсии — в постановлении Правительства РФ говорится, что они вырастут более чем на 1 %.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

Прочтений: 1744
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено