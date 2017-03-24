Власти объявили о дополнительном повышении пенсий

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут второй раз за год

С 1 апреля дополнительно проиндексируют пенсии неработающих пенсионеров, в том числе из Новосибирской области, на 0,38 %.





«Повышение пенсий произойдет автоматически, для этого не нужно принимать дополнительное решение правительства, пенсионный фонд приступил к перерасчету. Дело в том, что эта индексация изначально была заложено законом о бюджете», — сообщила «Российская газета» со ссылкой на главу министерства труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.







Всего на это повышение Пенсионный фонд России потратит 14 млрд руб., уточнили в пресс-службе Минтруда.







Напомним, с 1 февраля пенсии неработающих пенсионеров уже повысились на 5,4 % — это официальный уровень инфляции в 2016 году. После этого повышения средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области составил 13 468,5 руб., сообщали в региональном ОПФР.





В апреле власти также планируют поднять социальные пенсии — в постановлении Правительства РФ говорится, что они вырастут более чем на 1 %.