На «слепой» вечеринке новосибирцы пели и ходили кругами с завязанными глазами


На «слепой» вечеринке новосибирцы пели и ходили кругами с завязанными глазами (фото)


23 марта в клубе Be happy 13 человек устроили необычное развлечение — они пели и водили хороводы с повязками на глазах.


«Народ любит занятия с закрытыми глазами. Интересно побыть в этом состоянии, почувствовать друг друга. А чувствование у современного человека не очень развито — слишком много мыслей в голове. Если мы выключаем глаза, то включаются уши», — пояснила автор проекта «Галерея сельдерея – русская традиция для современных людей» Елизавета Топоркова.


На «слепой» вечеринке новосибирцы пели и ходили кругами с завязанными глазами (фото)


В группе было 5 мужчин, что для любых занятий по самопознанию большая редкость. Участники провели два часа с завязанными глазами. В таком виде они пытались заново познакомиться друг с другом — через ощущения от прикосновений и звуки голоса. Они играли в подвижные игры, учили песни на слух и водили хороводы.


На «слепой» вечеринке новосибирцы пели и ходили кругами с завязанными глазами (фото)


По мнению ведущей, занятие с завязанными глазами помогает отследить свои стратегии поведения — понять, что ты обычно делаешь в ситуации полной неопределенности.


«Например, вчера мы выяснили, что, чтобы не сталкиваться, нужно, во-первых, ориентироваться на слух. А во-вторых, держать структуру движения, не сопротивляться его течению, ведь хоровод — это всегда след. Сначала было много столкновений. Потом, ко второй части занятия, все "догадались", как их предотвращать», — рассказала Елизавета.


На «слепой» вечеринке новосибирцы пели и ходили кругами с завязанными глазами (фото)


В Новосибирске нередко проводят развлекательные эксперименты с темнотой. Так, об особой экскурсии в кромешной тьме бомбоубежища писала НГС.АФИША.

Галина Ахметова
Фото Сергея Ковалева

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