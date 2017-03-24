Мужчина пошел под суд за многомиллионный обман государства

По версии следствия, мужчина обманул государство на 6,7 млн руб.
По версии следствия, мужчина обманул государство на 6,7 млн руб.

В Новосибирске пойдет под суд 39-летний Денис Волченков, которого обвиняют в обмане государства почти на 7 млн руб.


По версии следствия, Денис Волченков узнал о том, что в Новосибирской области есть государственная программа, которая позволяет людям получить деньги на строительство частных жилых домов в муниципальных районах.


«Застройщику (физическому лицу. — О.Х.) предоставлялись субсидии на строительство индивидуальных жилых домов и на компенсацию расходов по строительству таких домов в размере не более 300 тыс. руб.», — напомнили условия программы в прокуратуре Новосибирской области.


В ведомстве отмечают, что Денис Волченков решил незаконно получить государственную поддержку.


Для этого обманул 23 человека: убедил их в том, что они имеют право получить субсидии, но при этом не строить дома.


После этого он помогал фиктивным застройщикам оформить необходимые документы и от их имени подавал бумаги в администрацию Новосибирского района. Когда застройщики получали деньги, то отдавали большую их часть Волченкову, описали ситуацию в облпрокуратуре.


«В результате Волченкову удалось похитить из регионального бюджета свыше 6,7 млн руб.», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере). Сейчас его расследование завершено. Заместитель прокурора Новосибирской области уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Рассмотреть его предстоит Октябрьскому районному суду Новосибирска — именно в этом районе фиктивные застройщики чаще всего снимали со счета перечисленные им субсидии, уточнили в облпрокуратуре.


Кроме того, в прокуратуре Новосибирской области отмечают, что у Дениса Волченкова был сообщник, который несколько раз помогал ему обмануть государство. Уголовное дело в отношении него еще расследуется.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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