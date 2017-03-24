Шесть новосибирских ресторанов попали в гид по лучшим заведениям России





Обложка нового гида







Вчера в Москве публике представили первое издание российского гида Spoon «100 лучших ресторанов России» — в него вошли и новосибирские заведения.





Ресторанный гид Spoon издается с 2007 года, однако до сих пор туда входили только столичные рестораны. Как сказано в официальном сообщении издателей, в этом году под названием Spoon выйдет сразу три справочника, один из которых посвящен заведениям как крупных российских городов, так и населенных пунктов поменьше, но «не менее привлекательных в гастрономическом плане».







Летняя веранда ресторана Puppen Haus. Фото Стаса Соколова







Из Новосибирских ресторанов в Spoon вошли шесть заведений: #СибирьСибирь, Salt, ТБК, La Maison, Puppen Haus и «Фенимор Купер». Среди ресторанов из других регионов отмечены, например, «Скотина» (Краснодар), «Онегин Дача» (Ростов-на-Дону), «Микоян» (Сочи).







В ресторане #СибирьСибирь. Фото Стаса Соколова







Новосибирские заведения не в первый раз получают признание на национальном уровне. Например, ресторан #СибирьСибирь в 2016 году получил золотую пальмовую ветвь за лучшую концепцию года. А бары Ruby и Twiggy вошли, соответственно, в первые тройки лучших винных и коктейльных баров России премии Barproof.

