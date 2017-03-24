Шесть новосибирских ресторанов попали в гид по лучшим заведениям России


Обложка нового гида
Обложка нового гида


Вчера в Москве публике представили первое издание российского гида Spoon «100 лучших ресторанов России» — в него вошли и новосибирские заведения.


Ресторанный гид Spoon издается с 2007 года, однако до сих пор туда входили только столичные рестораны. Как сказано в официальном сообщении издателей, в этом году под названием Spoon выйдет сразу три справочника, один из которых посвящен заведениям как крупных российских городов, так и населенных пунктов поменьше, но «не менее привлекательных в гастрономическом плане».


Летняя веранда ресторана Puppen Haus. Фото Стаса Соколова
Летняя веранда ресторана Puppen Haus. Фото Стаса Соколова


Из Новосибирских ресторанов в Spoon вошли шесть заведений: #СибирьСибирь, Salt, ТБК, La Maison, Puppen Haus и «Фенимор Купер». Среди ресторанов из других регионов отмечены, например, «Скотина» (Краснодар), «Онегин Дача» (Ростов-на-Дону), «Микоян» (Сочи).


В ресторане #СибирьСибирь. Фото Стаса Соколова
В ресторане #СибирьСибирь. Фото Стаса Соколова


Новосибирские заведения не в первый раз получают признание на национальном уровне. Например, ресторан #СибирьСибирь в 2016 году получил золотую пальмовую ветвь за лучшую концепцию года. А бары Ruby и Twiggy вошли, соответственно, в первые тройки лучших винных и коктейльных баров России премии Barproof.

Стас Соколов
Фото автора

Прочтений: 3253
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено