Десятки парашютистов высадились в Мочище с вертолета Ми-8

Днем 24 марта на аэродроме «Мочище» прошла тренировка парашютистов-десантников пожарной службы Новосибирской авиабазы.







Вертолет Ми-8 во время посадки







На тренировке парашютисты-десантники, которые ликвидируют лесные пожары, отрабатывали спуск с вертолета Ми-8. Всего на учениях было около 30 борцов с лесными пожарами, каждый по несколько раз спустился с вертолета.







Участник учений





Десантники в вертолете





В вертолет за один раз садилось по 9 десантников





Вертолет Ми-8 зависал в воздухе на высоте около 20 м, парашютисты-десантники спускались из него на поляну по веревке расчетами по 3 человека.







Спуск с вертолета по веревке





Участники учений





Участники уходят с места спуска





Сотрудники разных ведомств Новосибирской области, участвующих в спасательных операциях, часто проводят учения. Вчера, 23 марта, спасатели подожгли в Коченево дрова и покрышки на 100-метровой полосе, чтобы потренироваться в тушении грядущих лесных пожаров.