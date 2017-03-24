Десятки парашютистов высадились в Мочище с вертолета Ми-8
Днем 24 марта на аэродроме «Мочище» прошла тренировка парашютистов-десантников пожарной службы Новосибирской авиабазы.
На тренировке парашютисты-десантники, которые ликвидируют лесные пожары, отрабатывали спуск с вертолета Ми-8. Всего на учениях было около 30 борцов с лесными пожарами, каждый по несколько раз спустился с вертолета.
Вертолет Ми-8 зависал в воздухе на высоте около 20 м, парашютисты-десантники спускались из него на поляну по веревке расчетами по 3 человека.
Сотрудники разных ведомств Новосибирской области, участвующих в спасательных операциях, часто проводят учения. Вчера, 23 марта, спасатели подожгли в Коченево дрова и покрышки на 100-метровой полосе, чтобы потренироваться в тушении грядущих лесных пожаров.
Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова