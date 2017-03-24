Десятки парашютистов высадились в Мочище с вертолета Ми-8

Днем 24 марта на аэродроме «Мочище» прошла тренировка парашютистов-десантников пожарной службы Новосибирской авиабазы.


Вертолет Ми-8 во время посадки
Вертолет Ми-8 во время посадки


На тренировке парашютисты-десантники, которые ликвидируют лесные пожары, отрабатывали спуск с вертолета Ми-8. Всего на учениях было около 30 борцов с лесными пожарами, каждый по несколько раз спустился с вертолета.


Участник учений
Участник учений


Десантники в вертолете
Десантники в вертолете


В вертолет за один раз садилось по 9 десантников
В вертолет за один раз садилось по 9 десантников


Вертолет Ми-8 зависал в воздухе на высоте около 20 м, парашютисты-десантники спускались из него на поляну по веревке расчетами по 3 человека.


Спуск с вертолета по веревке
Спуск с вертолета по веревке


Участники учений
Участники учений


Участники уходят с места спуска
Участники уходят с места спуска


Сотрудники разных ведомств Новосибирской области, участвующих в спасательных операциях, часто проводят учения. Вчера, 23 марта, спасатели подожгли в Коченево дрова и покрышки на 100-метровой полосе, чтобы потренироваться в тушении грядущих лесных пожаров.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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