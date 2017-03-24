Новосибирск купил 700 тысяч цветов для летних клумб

Петунии
Петунии

На новосибирских газонах высадят бальзамины, герань, георгины, бархатцы и петунии, которые закупили за 20 млн руб.


«Мы сейчас снег ворошим на газонах. Тротуары [в парках] доводим до нормативного состояния. В парках мусор собираем, окурки», — рассказал начальник МКУ «Горзеленхоз» Юрий Ляпкин. Он напомнил, что в этом году в городе высадят около 700 тыс. цветов.


Уже прошел конкурс на определение поставщика, его выиграла новосибирская компания «Зеленые газоны», цена контракта — 20 млн руб.


В «Горзеленхозе» рассказали, что в основном цветы в городе начинают высаживать в июне. На городских клумбах появятся антирринум «Гном» белого, желтого, розового цветов, темно-красный бальзамин Уоллера, красная и белая вербена, георгины сорта «Фигаро», красная герань, цинерария приморская, сиренево-розовый портулак, белая клеома, кохия венечная, белая, желтая и оранжевая виола.


На клумбах взойдет 140 тыс. тюльпанов
На клумбах взойдет 140 тыс. тюльпанов


Больше всего в городе высадят белых, красных, фиолетовых, ярко-розовых и других петуний — 365 тыс. цветов. Карликовых бархатцев золотого, оранжевого и желтого цветов посадят 116 тыс. штук, а сальвию блестящую сортов «Пикколо», «Флейм экс» и «Сальвано» — 70 тыс. штук.


Немного цветов — 5 тыс. бархатцев — посадят на клумбах к 9 Мая. Также прошлой осенью в городе высадили 140 тыс. белых, красных и желтых тюльпанов.


Кроме того, в этом году в Новосибирске высадят 12 тыс. сеянцев сосны.

Ксения Евдокимова
Фото Екатерины Калиневич (1), из архива НГС (2)

Прочтений: 431
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено