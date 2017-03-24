Новосибирск купил 700 тысяч цветов для летних клумб

Петунии

На новосибирских газонах высадят бальзамины, герань, георгины, бархатцы и петунии, которые закупили за 20 млн руб.





«Мы сейчас снег ворошим на газонах. Тротуары [в парках] доводим до нормативного состояния. В парках мусор собираем, окурки», — рассказал начальник МКУ «Горзеленхоз» Юрий Ляпкин. Он напомнил, что в этом году в городе высадят около 700 тыс. цветов.





Уже прошел конкурс на определение поставщика, его выиграла новосибирская компания «Зеленые газоны», цена контракта — 20 млн руб.







В «Горзеленхозе» рассказали, что в основном цветы в городе начинают высаживать в июне. На городских клумбах появятся антирринум «Гном» белого, желтого, розового цветов, темно-красный бальзамин Уоллера, красная и белая вербена, георгины сорта «Фигаро», красная герань, цинерария приморская, сиренево-розовый портулак, белая клеома, кохия венечная, белая, желтая и оранжевая виола.







На клумбах взойдет 140 тыс. тюльпанов





Больше всего в городе высадят белых, красных, фиолетовых, ярко-розовых и других петуний — 365 тыс. цветов. Карликовых бархатцев золотого, оранжевого и желтого цветов посадят 116 тыс. штук, а сальвию блестящую сортов «Пикколо», «Флейм экс» и «Сальвано» — 70 тыс. штук.







Немного цветов — 5 тыс. бархатцев — посадят на клумбах к 9 Мая. Также прошлой осенью в городе высадили 140 тыс. белых, красных и желтых тюльпанов.







Кроме того, в этом году в Новосибирске высадят 12 тыс. сеянцев сосны.