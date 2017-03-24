Власти назвали дату расселения знаменитого «дома на костылях»

Дом № 9 на ул. Обогатительной
Дом № 9 на ул. Обогатительной

Власти Новосибирска нашли деньги на расселение аварийного дома № 9 на ул. Обогатительной, более известного как «дом на костылях».


«Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение дома <….> в 2020 году», — говорится в постановлении, которое мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал 21 марта.


В документе сообщается, что власти планируют расселить этот аварийный дом на деньги подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства», которая входит в государственную региональную программу «ЖКХ Новосибирской области в 2015–2020 годах».


Ранее в управлении по жилищным вопросам мэрии Новосибирска поясняли, что дом на ул. Обогатительной, 9 признан аварийным 28 августа 2016 года. Из-за этого власти пока не могут расселить дом — сейчас в городе действуют программы, по которым новое жилье могут получить только жители домов, признанных аварийными до 2012 года включительно.


Жильцы дома № 9 по ул. Обогатительной рассказывали, что стена дома начала отклоняться после коммунальных аварий 8 лет назад. Чтобы поддержать дом, построенный в 1953 году, коммунальщики подперли его щитами и досками. Всего доме 12 квартир, в которых прописаны 37 человек. Переезжать в маневренный фонд жители отказываются.

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 1724
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено