Власти назвали дату расселения знаменитого «дома на костылях»

Дом № 9 на ул. Обогатительной

Власти Новосибирска нашли деньги на расселение аварийного дома № 9 на ул. Обогатительной, более известного как «дом на костылях».





«Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение дома <….> в 2020 году», — говорится в постановлении, которое мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал 21 марта.







В документе сообщается, что власти планируют расселить этот аварийный дом на деньги подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального хозяйства», которая входит в государственную региональную программу «ЖКХ Новосибирской области в 2015–2020 годах».





Ранее в управлении по жилищным вопросам мэрии Новосибирска поясняли, что дом на ул. Обогатительной, 9 признан аварийным 28 августа 2016 года. Из-за этого власти пока не могут расселить дом — сейчас в городе действуют программы, по которым новое жилье могут получить только жители домов, признанных аварийными до 2012 года включительно.







Жильцы дома № 9 по ул. Обогатительной рассказывали, что стена дома начала отклоняться после коммунальных аварий 8 лет назад. Чтобы поддержать дом, построенный в 1953 году, коммунальщики подперли его щитами и досками. Всего доме 12 квартир, в которых прописаны 37 человек. Переезжать в маневренный фонд жители отказываются.