У новосибирских школьников начались весенние каникулы

У новосибирских школьников начались весенние каникулы

Сегодня, 24 марта, школьники Новосибирска ушли на весенние каникулы.


«Департамент образования рекомендовал школам следующие сроки каникул — с 24 марта по 2 апреля с выходом на учебу 3 апреля», — передали в пресс-центре мэрии Новосибирска, добавив, что школы сами составляют программу каникул, поэтому некоторые школьники начнут отдыхать с понедельника, 27 марта, а некоторые начали уже сегодня.


Из-за приближающихся каникул автоинспекция всю прошедшую неделю проводила в школах профилактические акции, сообщили в ГИБДД по НСО.


Например, в школе № 155 прошла акция «Посвящение в пешеходы». Автоинспекторы вместе с Зеброй и Светофором напомнили учащимся начальных классов о правилах дорожного движения, показали поучительную сценку и провели тематическую викторину.


В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска попросили водителей быть внимательными на дорогах. И добавили, что дополнительные экипажи ГИБДД уже начали дежурить на дорогах, расположенных недалеко от школ, детских садов и развлекательных детских заведений. Инспекторы будут выявлять детей-нарушителей правил дорожного движения, а также автомобилистов, нарушающих правила перевозки детей.


Также со школьниками на этой неделе общались энергетики, которые опасаются всплеска электротравматизма, происходящего на каникулах. Специалисты «Региональных электросетей» рассказали школьникам в Новосибирске, Карасуке и Тогучине о правилах электробезопасности.


«АО "РЭС" призывает взрослых быть бдительными и, заметив детей, играющих на территории электроустановок, не проходить мимо и обязательно принять меры по их выводу из опасной зоны», — добавили в пресс-службе компании.


Несмотря на предупреждения и профилактику, сегодня уже случилось неприятное происшествие со школьницей — 14-летняя девочка получила травмы в ДТП на ул. Нарымской.

Елена Громкова
Фото Виталия Анькова (РИА Новости)

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