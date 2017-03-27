Сибирячка открыла массажный салон для собак

Так выглядит собачий массаж

Заводчик собак Майя Агибалова открыла в Новосибирске первый за Уралом фитнес-клуб для собак — там готовят будущих чемпионов и лечат животных «от нервов». Зал зооцентра «Дрим Тим», где одновременно могут работать три тренера, находится в Заельцовском районе.





Программа тренировок для собак очень напоминает человеческую — она включает в себя силовые тренажеры, растяжку и даже массаж.





«Я занимаюсь собаками 26 лет. Можно сказать, потомственный заводчик. Мама разводит керри блю терьеров, а у меня доберманы. Я очень много занималась выставками, а идея открыть дог-фитнес в Новосибирске появилась, потому что захотелось как-то расти профессионально. К сожалению, пока этой специальности не учат в России. Но это не значит, что фитнес-тренеры для собак у нас неквалифицированные, работают люди, учившиеся на ветеринаров, и с большой практикой. Мы все знаем анатомию, особенности физиологии собак», — рассказала директор зооцентра «Дрим Тим» Майя Агибалова.





Основные клиенты центра — выставочные собаки, но приводят и щенков, и пожилых псов.





Животным нужен массаж, потому что у них, как и у людей, зачастую бывают проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом, с болями в спине, в конечностях.





Кроме того, заверяет Агибалова, массаж хорошо сказывается на психологическом состоянии. «Например, если собака нервозная, то вполне возможно, что у нее болит спина. Как у человека, когда спину прихватывает, он не может жить нормальной жизнью, точно так же у собак», — пояснила Майя Агибалова.





На вопрос, сколько времени нужно собаке, чтобы из «пышечки» превратиться в «стройняшку», Майя отвечает — тут как с девушками, все зависит от исходных данных и мотивации. «Кому-то нужно только поддерживать форму физическими нагрузками, кому-то нужны серьезные упражнения», — говорит тренер.







Со стороны собачья тренировка выглядит весело — пока один пес преодолевает полосу препятствий, другой на поводке несется по беговой дорожке, а третьему массажист методично почесывает пузо. Вид у животных одинаково довольный.





По данным 2ГИС, «Дрим Тим» — единственное место в Новосибирске, где можно получить такие услуги. Майя Агибалова уточнила, что ее зооцентр — вообще единственный за Уралом.





В день его посещают до 12 собак. Приходят и карликовые шпицы, и чихуахуа, и крупные бойцовские собаки. Самому старшему посетителю зооцентра 8 лет.









Кстати, о собаках — в Новосибирске регулярно проходят выставки собак, причем не только породистых. Например, 19 марта в культурном центре «Этаж» на ул. Ленина раздавали животных со сложной судьбой — выходцев из приюта, которых мог взять любой желающий.