Подъезд к Димитровскому мосту частично перекрывают из-за ремонта колодца

Полосу на ул. Фабричной перекроют на одни сутки

В субботу, 25 марта, работники «Горводоканала» перекроют одну полосу на ул. Фабричной в Новосибирске.





«25 марта ограничивается движение транспорта на участке ул. Фабричной в направлении <…> ул. Владимировской», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







В мэрии уточнили, что рабочие на сутки перекроют среднюю полосу возле дома № 14«а». Перекрытие связано с тем, что работникам МУП «Горводоканал» нужно заняться аварийным ремонтом колодца.







В пресс-службе «Горводоканала» пояснили, что ремонт начнется около 10:00.







«Площадь, которую они огородят для своего ремонта, — 5 кв. м», — отметили в пресс-центре мэрии, добавив, что при проезде этого участка водителям стоит быть внимательными, обращать внимание на знаки и информационные щиты.







Под перекрытие попадет средняя полоса по направлению к Димитровскому мосту





На этой неделе ул. Фабричная дважды попадала в новостную ленту НГС. Первый раз — в связи со страшной аварией, в которой погибла женщина-пешеход. Второй раз — в связи с внушительной пробкой, растянувшейся на 2 км.