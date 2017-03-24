Подъезд к Димитровскому мосту частично перекрывают из-за ремонта колодца
В субботу, 25 марта, работники «Горводоканала» перекроют одну полосу на ул. Фабричной в Новосибирске.
«25 марта ограничивается движение транспорта на участке ул. Фабричной в направлении <…> ул. Владимировской», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что рабочие на сутки перекроют среднюю полосу возле дома № 14«а». Перекрытие связано с тем, что работникам МУП «Горводоканал» нужно заняться аварийным ремонтом колодца.
В пресс-службе «Горводоканала» пояснили, что ремонт начнется около 10:00.
«Площадь, которую они огородят для своего ремонта, — 5 кв. м», — отметили в пресс-центре мэрии, добавив, что при проезде этого участка водителям стоит быть внимательными, обращать внимание на знаки и информационные щиты.
На этой неделе ул. Фабричная дважды попадала в новостную ленту НГС. Первый раз — в связи со страшной аварией, в которой погибла женщина-пешеход. Второй раз — в связи с внушительной пробкой, растянувшейся на 2 км.
Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)