Подъезд к Димитровскому мосту частично перекрывают из-за ремонта колодца

Полосу на ул. Фабричной перекроют на одни сутки
Полосу на ул. Фабричной перекроют на одни сутки

В субботу, 25 марта, работники «Горводоканала» перекроют одну полосу на ул. Фабричной в Новосибирске.


«25 марта ограничивается движение транспорта на участке ул. Фабричной в направлении <…> ул. Владимировской», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что рабочие на сутки перекроют среднюю полосу возле дома № 14«а». Перекрытие связано с тем, что работникам МУП «Горводоканал» нужно заняться аварийным ремонтом колодца.


В пресс-службе «Горводоканала» пояснили, что ремонт начнется около 10:00.


«Площадь, которую они огородят для своего ремонта, — 5 кв. м», — отметили в пресс-центре мэрии, добавив, что при проезде этого участка водителям стоит быть внимательными, обращать внимание на знаки и информационные щиты.


Под перекрытие попадет средняя полоса по направлению к Димитровскому мосту
Под перекрытие попадет средняя полоса по направлению к Димитровскому мосту


На этой неделе ул. Фабричная дважды попадала в новостную ленту НГС. Первый раз — в связи со страшной аварией, в которой погибла женщина-пешеход. Второй раз — в связи с внушительной пробкой, растянувшейся на 2 км.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

Прочтений: 2936
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (3)3
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено