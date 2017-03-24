Подробности ДТП на Нарымской: у пострадавшей девочки ушиб мозга и легкого

Место аварии отмечено фишкой
Место аварии отмечено фишкой

В новосибирской ГИБДД уточнили подробности утренней аварии с пешеходом на перекрестке ул. 1905 года и Нарымской.


По уточненным данным, авария случилась в 11:30. «34-летний водитель Chevrolet Lanos ехал со стороны ул. Челюскинцев в сторону ул. Железнодорожной и наехал на девочку 14 лет, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. На какой свет, пока неизвестно», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


У девочки многочисленные травмы: ушибы головного мозга, брюшной стенки и правого легкого. Она сейчас в реанимации.


Ранее в группе мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на очевидца происшествия писали, что тормозной путь Chevrolet Lanos оказался 20 метров.


На фото видно следы от тормозного пути иномарки
На фото видно следы от тормозного пути иномарки


В группе пропаганды ГИБДД напомнили, что сейчас в школах начались каникулы, и попросили быть водителей внимательными на дорогах. И добавили, что дополнительные экипажи ГИБДД уже начали дежурить на дорогах, расположенных недалеко от школ, детских садов и развлекательных детских заведений. Инспекторы будут выявлять детей-нарушителей правил дорожного движения, а также автомобилистов, нарушающих правила перевозки детей.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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