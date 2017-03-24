Подробности ДТП на Нарымской: у пострадавшей девочки ушиб мозга и легкого

Место аварии отмечено фишкой

В новосибирской ГИБДД уточнили подробности утренней аварии с пешеходом на перекрестке ул. 1905 года и Нарымской.





По уточненным данным, авария случилась в 11:30. «34-летний водитель Chevrolet Lanos ехал со стороны ул. Челюскинцев в сторону ул. Железнодорожной и наехал на девочку 14 лет, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. На какой свет, пока неизвестно», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.





У девочки многочисленные травмы: ушибы головного мозга, брюшной стенки и правого легкого. Она сейчас в реанимации.





Ранее в группе мобильного приложения «Автоспас» со ссылкой на очевидца происшествия писали, что тормозной путь Chevrolet Lanos оказался 20 метров.





На фото видно следы от тормозного пути иномарки





В группе пропаганды ГИБДД напомнили, что сейчас в школах начались каникулы, и попросили быть водителей внимательными на дорогах. И добавили, что дополнительные экипажи ГИБДД уже начали дежурить на дорогах, расположенных недалеко от школ, детских садов и развлекательных детских заведений. Инспекторы будут выявлять детей-нарушителей правил дорожного движения, а также автомобилистов, нарушающих правила перевозки детей.