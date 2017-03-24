«Экспресс-пригород» объявил о дополнительных электричках из Новосибирска

«Экспресс-пригород» объявил о дополнительных электричках из Новосибирска (расписание)

Компания «Экспресс-пригород» опубликовала расписание дополнительных электричек, которые начнут возить пассажиров в апреле.


Электрички будут работать в летнем расписании.


С 10 апреля 2017 года на Кузбасском направлении назначили пригородные поезда:


– № 6808 «Тогучин – Новосибирск» ежедневно, отправление со станции Тогучин в 12:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:39;


– № 6809 «Новосибирск – Тогучин» ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 11:12, прибытие на станцию Тогучин в 13:47.


С 15 апреля 2017 года также появляется несколько пригородных поездов.


На Западном направлении:


– № 6307 «Новосибирск – Коченево» ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:10, прибытие на станцию Коченево в 10:23;


– № 6308 «Коченево – Новосибирск» ежедневно, отправление со станции Коченево в 10:54, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:05;


– № 6323 «Новосибирск – Коченево» ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:03, прибытие на станцию Коченево в 17:15;


– № 6318 «Коченево – Новосибирск» ежедневно, отправление со станции Коченево в 17:46, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:57.


На Восточном направлении:


– № 6406 «Новосибирск – Мошково» по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:53, прибытие на станцию Мошково в 10:05;


– № 6405 «Мошково – Новосибирск» по субботам и воскресеньям, отправление со станции Мошково в 12:50, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 14:03;


– № 6416 «Новосибирск – Ояш» по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:10, прибытие на станцию Ояш в 16:46;


– № 6415 «Ояш – Новосибирск» по субботам и воскресеньям, отправление со станции Ояш в 17:04, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43.


На направлении Сокур через Инскую:


– № 6503 «Новосибирск – Сокур (через Инскую)» ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:57, прибытие на станцию Сокур через Инскую в 10:31;


– № 6504 «Сокур (через Инскую) – Новосибирск» ежедневно, отправление со станции Сокур через Инскую в 11:57, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:30;


– № 6511 «Новосибирск – Жеребцово» по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:48, прибытие на станцию Жеребцово в 17:02;


– № 6512 «Жеребцово – Новосибирск» по субботам и воскресеньям, отправление со станции Жеребцово в 17:36, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:50.


На Кузбасском направлении:


– № 6851 «Новосибирск – Буготак» по субботам и воскресеньям, отправление со станции Новосибирск-Главный в 10:17, прибытие на станцию Буготак в 11:58;


– № 6874 «Буготак – Новосибирск» по субботам и воскресеньям, отправление со станции Буготак в 18:51, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 20:32.


С 17 апреля 2017 года на Кузбасском направлении назначаются пригородные поезда:


– № 6803 «Новосибирск – Буготак» ежедневно, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:54, прибытие на станцию Буготак в 9:34;


– № 6804 «Буготак – Новосибирск» ежедневно, отправление со станции Буготак в 9:52, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:31.


До этого «Экспресс-пригород» предупреждал про изменение в расписании популярной электрички из Новосибирска в Новокузнецк.

Елена Громкова
Фото Стаса Соколова

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