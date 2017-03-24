Родители мальчика со сломанной спиной отсудили у фонда Карелина 100 тысяч

Фонд Александра Карелина должен выплатить матери травмированного борца 100 тыс. руб.

В Новосибирске женщина отсудила 100 тыс. руб. у фонда Александра Карелина после того, как ее маленький сын сломал позвоночник на соревнованиях по греко-римской борьбе.





В своем исковом заявлении мать травмированного борца указала, что 25 апреля 2015 года ее сын — воспитанник секции греко-римской борьбы — участвовал в первенстве «Школы заслуженного тренера СССР В.М. Кузнецова». Соревнования проходили на базе спорткомплекса «Динамо», рассказали в Новосибирском областном суде.







Во время соревнований ребенок сломал позвонки.







«Когда начался поединок, [мать] увидела, что соперник очень быстро "положил" ее сына на спину, после чего [мальчик] стал бледным и перестал двигаться.





Потом соперник применил еще какой-то прием, после чего ее сын стал "зеленым", затем подбежал к ней и сообщил, что ему трудно дышать и очень болит спина. [Мать] погрузила ребенка в свой автомобиль и доставила сына в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи по адресу Красный проспект, 3. В детской больнице ее сына осмотрели и госпитализировали в отделение травматологии», — говорится в решении Центрального районного суда, который изначально рассматривал это дело.







В Новосибирском областном суде уточнили, что на тот момент, когда проводились соревнования, мальчику еще не исполнилось 10 лет. А в соответствии с федеральным стандартом именно с этого возраста детей можно зачислять в группу начальной спортивной подготовки по спортивной борьбе. К тому же начинающий борец тренировался всего около 1 года, поэтому его не должны были допускать к соревнованиям, отмечают в суде.







13 декабря 2016 года Центральный районный суд вынес решение по этому иску. В решении говорится, что ответчик — Новосибирский региональный общественный фонд Александра Карелина — должен выплатить матери травмированного борца 108 300 руб.





В итоговую сумму вошли компенсация морального вреда — 100 тыс. руб. (это в 5 раз меньше, чем требовала истица), а также материальный вред (3,3 тыс. руб.) и оплата услуг судебного представителя (5 тыс. руб.).







Новосибирский областной суд согласился с этим решением и 21 марта оставил его без изменения.







В фонде Александра Карелина пообещали прокомментировать ситуацию после 16:00.







Ранее НГС.НОВОСТИ писали о том, как женщина, упавшая на открытом катке спортивного комплекса «Локомотив», отсудила 100 тыс. руб. у филиала ОАО «РЖД» за сломанную лодыжку.