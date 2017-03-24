В Новосибирске закрылся скандальный клуб «Отпуск»

В Новосибирске закрылся скандальный клуб «Отпуск» (фото)

Новосибирский клуб «Отпуск», который прежде располагался на ул. Октябрьской, закрылся.


Это НГС.НОВОСТИ подтвердило руководство клуба: «Отпуск» не работает с 20 марта.


«Площадка дальше сдается в аренду», — рассказало руководство клуба. Причины закрытия в компании не называют. Клуб переедет в другое место. Вечеринки, назначенные на ближайшее время, состоятся в других местах. Например, выступление группы «Каспийский груз» 8 апреля пройдет в клубе «Подземка».


Клуб открылся в сентябре 2014 года. Среди известных гостей клуба был рэпер Noize MC. Также клуб попадал в новости в связи с тем, что 14 августа 2016 года в него ворвался ОМОН.


Среди последних вечеринок, которые проходили в «Отпуске», была BDSM-вечеринка.


BDSM-вечеринка в клубе «Отпуск»
BDSM-вечеринка в клубе «Отпуск»


Елена Громкова
Фото Анны Золотовой (1), Александра Ощепкова (2)

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