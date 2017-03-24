В Новосибирск привезли самое тяжелое насекомое в мире и бабочек с оптическим эффектом

Выставка открылась 23 марта
Выставка открылась 23 марта

В музее природы в Новосибирске открылась выставка насекомых и летучих мышей — всего в ней более 3,7 тыс. экспонатов.


В основу выставки «Тропики в коробке», на которой 23 марта побывал корреспондент НГС.НОВОСТИ, легла коллекция энтомолога Алексея Коршунова.


В коллекции почти 4 тыс. экспонатов
В коллекции почти 4 тыс. экспонатов


«Среди экспонатов — самый крупный жук планеты — дровосек-титан, а также самый тяжелый представитель насекомых — жук-голиаф.


Жук-голиаф в центре
Жук-голиаф в центре


К числу наиболее необычных и редких экспонатов относятся птицекрылки с размахом крыльев более 15 см, бабочки-аполлоны, морфиды, чей яркий окрас достигается не за счет цвета, а из-за оптического эффекта. Помимо насекомых на выставке представлены летучие мыши, большая часть из которых — фруктоядные обитатели тропиков», — рассказали организаторы выставки.


Новосибирцы могут посмотреть на летучих мышей
Новосибирцы могут посмотреть на летучих мышей


В коллекции также много жуков
В коллекции также много жуков


Пауки
Пауки


Организаторы видят научную ценность выставки и минимальный вред природе
Организаторы видят научную ценность выставки и минимальный вред природе


Многие бабочки рождены в неволе
Многие бабочки рождены в неволе


Первые зрители
Первые зрители


Алексей Коршунов занимается коллекционированием уже более 20 лет. За это время он открыл более 50 новых для науки видов жуков, шесть из которых названы его именем. «90 % экземпляров коллекции — это особи, выведенные в домашних условиях из куколок, что позволяет не наносить ущерб природе и популяциям насекомых», — заверили организаторы.


Выставка будет работать до июня
Выставка будет работать до июня


Посмотреть на бабочек можно за 100 руб.
Посмотреть на бабочек можно за 100 руб.


Выставка на Вокзальной магистрали, 11 продлится до 18 июня. Стоимость посещения для взрослых — 100 руб.


Это не единственная экзотическая выставка, которую могут посетить новосибирцы. Например, в контактном зоопарке «Лесное посольство» сейчас работает выставка лягушек, жаб и тритонов — всего на ней покажут около 35 особей, в том числе ядовитых.

Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова

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