В Новосибирск привезли самое тяжелое насекомое в мире и бабочек с оптическим эффектом

Выставка открылась 23 марта

В музее природы в Новосибирске открылась выставка насекомых и летучих мышей — всего в ней более 3,7 тыс. экспонатов.





В основу выставки «Тропики в коробке», на которой 23 марта побывал корреспондент НГС.НОВОСТИ, легла коллекция энтомолога Алексея Коршунова.







В коллекции почти 4 тыс. экспонатов





«Среди экспонатов — самый крупный жук планеты — дровосек-титан, а также самый тяжелый представитель насекомых — жук-голиаф.





Жук-голиаф в центре





К числу наиболее необычных и редких экспонатов относятся птицекрылки с размахом крыльев более 15 см, бабочки-аполлоны, морфиды, чей яркий окрас достигается не за счет цвета, а из-за оптического эффекта. Помимо насекомых на выставке представлены летучие мыши, большая часть из которых — фруктоядные обитатели тропиков», — рассказали организаторы выставки.







Новосибирцы могут посмотреть на летучих мышей





В коллекции также много жуков





Пауки





Организаторы видят научную ценность выставки и минимальный вред природе





Многие бабочки рождены в неволе





Первые зрители





Алексей Коршунов занимается коллекционированием уже более 20 лет. За это время он открыл более 50 новых для науки видов жуков, шесть из которых названы его именем. «90 % экземпляров коллекции — это особи, выведенные в домашних условиях из куколок, что позволяет не наносить ущерб природе и популяциям насекомых», — заверили организаторы.







Выставка будет работать до июня





Посмотреть на бабочек можно за 100 руб.





Выставка на Вокзальной магистрали, 11 продлится до 18 июня. Стоимость посещения для взрослых — 100 руб.







Это не единственная экзотическая выставка, которую могут посетить новосибирцы. Например, в контактном зоопарке «Лесное посольство» сейчас работает выставка лягушек, жаб и тритонов — всего на ней покажут около 35 особей, в том числе ядовитых.