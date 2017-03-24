В Новосибирск привезли самое тяжелое насекомое в мире и бабочек с оптическим эффектом
В музее природы в Новосибирске открылась выставка насекомых и летучих мышей — всего в ней более 3,7 тыс. экспонатов.
В основу выставки «Тропики в коробке», на которой 23 марта побывал корреспондент НГС.НОВОСТИ, легла коллекция энтомолога Алексея Коршунова.
«Среди экспонатов — самый крупный жук планеты — дровосек-титан, а также самый тяжелый представитель насекомых — жук-голиаф.
К числу наиболее необычных и редких экспонатов относятся птицекрылки с размахом крыльев более 15 см, бабочки-аполлоны, морфиды, чей яркий окрас достигается не за счет цвета, а из-за оптического эффекта. Помимо насекомых на выставке представлены летучие мыши, большая часть из которых — фруктоядные обитатели тропиков», — рассказали организаторы выставки.
Алексей Коршунов занимается коллекционированием уже более 20 лет. За это время он открыл более 50 новых для науки видов жуков, шесть из которых названы его именем. «90 % экземпляров коллекции — это особи, выведенные в домашних условиях из куколок, что позволяет не наносить ущерб природе и популяциям насекомых», — заверили организаторы.
Выставка на Вокзальной магистрали, 11 продлится до 18 июня. Стоимость посещения для взрослых — 100 руб.
Это не единственная экзотическая выставка, которую могут посетить новосибирцы. Например, в контактном зоопарке «Лесное посольство» сейчас работает выставка лягушек, жаб и тритонов — всего на ней покажут около 35 особей, в том числе ядовитых.
Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова