Первый клещ укусил новосибирца в 2017 году

Клещи проснулись в этом году раньше, чем в прошлом
Клещи проснулись в этом году раньше, чем в прошлом

В Новосибирской области 21 марта зафиксирован первый укус клеща в этом сезоне.


Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Новосибирской области. «В связи с началом эпидемического сезона по клещевому энцефалиту и боррелиозу уделяйте особое внимание профилактике. Только своевременно проведенная прививка защитит от тяжелых форм клещевого энцефалита и летальных исходов», — посоветовали в ведомстве. 


На этой неделе заместитель руководителя Роспотребнадзора по НСО Лада Самойлова поясняла, что в 2015 и 2016 годах первые укусы клеща отмечались 30 марта. Пик активности клещей при этом традиционно приходится на конец мая – начало июня. 


По данным Самойловой, в 2016 году клещи покусали больше 1,5 тыс. жителей области, из них заболели клещевым энцефалитом 125 человек.


Более активны клещи в Новосибирском, Тогучинском, Мошковском и Ордынском районах области и Октябрьском и Заельцовском районах города.

Ольга Власова
Фото zilli (Essentials/iStock)

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