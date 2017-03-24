Первый клещ укусил новосибирца в 2017 году

Клещи проснулись в этом году раньше, чем в прошлом

В Новосибирской области 21 марта зафиксирован первый укус клеща в этом сезоне.





Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Новосибирской области. «В связи с началом эпидемического сезона по клещевому энцефалиту и боррелиозу уделяйте особое внимание профилактике. Только своевременно проведенная прививка защитит от тяжелых форм клещевого энцефалита и летальных исходов», — посоветовали в ведомстве.





На этой неделе заместитель руководителя Роспотребнадзора по НСО Лада Самойлова поясняла, что в 2015 и 2016 годах первые укусы клеща отмечались 30 марта. Пик активности клещей при этом традиционно приходится на конец мая – начало июня.





По данным Самойловой, в 2016 году клещи покусали больше 1,5 тыс. жителей области, из них заболели клещевым энцефалитом 125 человек.







Более активны клещи в Новосибирском, Тогучинском, Мошковском и Ордынском районах области и Октябрьском и Заельцовском районах города.