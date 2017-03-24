Эпидемия краж домофонов: пострадали еще 14 подъездов

Стало известно о кражах еще 14 панелей домофонов — на этот раз вандалы орудовали в ночь на 22 марта в Ленинском районе.





Домофонные панели сняли с подъездов домов по ул. Вертковская, Сибиряков-Гвардейцев и Ударная. Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил директор обслуживающей эти дома домофонной компании ООО «КамСан-Сервис» Максим Звонов. Всего вандалы украли домофоны с восьми домов — в Кировском и Ленинском районах.





«Это адреса ул. Вертковская, 19, Вертковская, 37, Вертковская, 39/1, Сибиряков-Гвардейцев, 32, Сибиряков-Гвардейцев, 26, Сибиряков-Гвардейцев, 34, Ударная, 23/1, Станиславского, 20», — пояснил Максим Звонов.







Компания восстановила домофонные панели к утру 24 марта, за каждую панель пришлось выложить около 5 тыс. руб.





Директор «КамСан-Сервис» уточнил, что все вырванные домофоны выпущены фирмой «Метаком». «Это обычные панели, которые открываются ключами-таблетками», — говорит Максим.







Компания уже обратилась в полицию. «Нужно собрать большой ряд доказательных документов, что оборудование нам принадлежит и мы имеем право его обслуживать. Заявления поданы (в том числе и жильцами домов) — от нас сейчас ждут недостающих документов, чтобы начать разыскные мероприятия», — пояснил собеседник.





По мнению Максима Звонова, одна из возможных причин вырываний панелей — происки конкурентов. При этом речь идет именно о новых компаниях-провайдерах, которые начинают сейчас заниматься обслуживаем домофонов. Кроме того, на этот рынок начинают заходить и управляющие компании.







Пострадавшие от вандалов дома по ул. Вертковской, Станиславского и Ударная обслуживает одна и та же управляющая компания — ЗАО «МКС-Новосибирск», следует из информации на муниципальном портале «Мой Новосибирск».





По городу прокатилась волна краж домофонных панелей в середине этой недели. Тогда в редакцию обратился читатель, который пожаловался на вырванные в ночь с 21 на 22 марта панели на дома № 5/1 и № 5/2 по ул. Вертковская в Кировском районе. Позже начальник ЖЭУ № 4 ЗАО «МКС-Новосибирск» Елена Филипченко пояснила, что всего вандалы вырвали панели ЗАО «МКС-Новосибирск» на шести домах по ул. Вертковской. Эти панели устанавливали компании «Факториал» и «Цифрал», говорила Елена Филипченко.







Директор ООО «Домофон-Сити» Вячеслав Григорьев на следующий день попросил горожан помочь найти вандалов и заявил, что компания готова выплатить 50 тыс. за помощь в их поимке.







Предприниматель рассказал, что похожие случаи произошли в конце февраля в Центральном и Дзержинском районах. Тогда вандалы за одну ночь украли около 30 домофонов, принадлежащих трем домофонным компаниям.





В частности, компания «Домофон-Сити» тогда не досчиталась 14 домофонных панелей фирмы «Метаком». Как следует из заявлений в полицию, которые написали сотрудники этой компании, вандалы сняли домофоны на ул. Достоевского, 5, 6, 7, 8, Фрунзе, 59/1, Селезнева, 28 и Красном проспекте, 71.