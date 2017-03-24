Облако черного дыма от горящих дров и покрышек поднялось под Новосибирском

23 марта новосибирские спасатели съездили в Коченево, где подожгли дрова и покрышки на 100-метровой полосе, чтобы потренироваться в тушении грядущих лесных пожаров.







По легенде учений, из-за аномально высоких температур вспыхнул лесной пожар площадью 210 га, а из-за сильного ветра огонь добрался до окраины села, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.







Для учений спасатели сначала разожгли огонь на полосе длиной около 100 м — от нее стали подниматься облака черного дыма.





«Деревянный мусор, покрышки — все это разжигали, добавили немного солярки, чтобы разгорелось. От этого такой дым, эффект приближен к реальному», — пояснили в МЧС.







Спасатели тренировались тушить пожар, эвакуировать пострадавших, они десантировались в зону возгорания, прокладывали минерализованную полосу с помощью инженерной техники. Полоса нужна, чтобы остановить распространение огня.







После того, как условный лесной пожар был полностью ликвидирован, обстановку проверили беспилотники. На учениях работали 363 человека на 79 машинах.





«Тренировка показала, что силы и средства Новосибирской области к защите населенных пунктов от перехода лесных пожаров готовы», — заключили в МЧС. Аналогичные тренировки прошли вчера и в других регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока.











Спасатели часто проводят учения — в прошлый раз НГС.НОВОСТИ рассказывали, как спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета.

