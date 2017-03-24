Отец двоих детей отсудил у больницы 3 миллиона за смерть жены

Новосибирец выиграл в суде дело против горбольницы № 11, в которой умерла его жена — больница заплатит ему и его маленьким детям 3 млн руб. Решение, впрочем, врачи собираются обжаловать в областном суде.


Супруги Ирина и Дмитрий Терещенко до трагедии
Супруги Ирина и Дмитрий Терещенко до трагедии

33-летняя сибирячка Ирина Терещенко в ноябре 2015 года обратилась с жалобами на боли в правом ухе к лору поликлиники № 11. Врач поставил диагноз «ринофарингит» и провел лечение, сказано в исковом заявлении супруга Ирины Дмитрия Терещенко. В декабре женщина снова начала жаловаться на боль в ушах и температуру, однако из-за того, что на прием к терапевту можно было записаться только на конец января, она решила лечиться так же, как ей советовал лор в ноябре.


На новогодних каникулах Ирина перестала слышать и обратилась в частную клинику «МедиоМед» и получила направление на госпитализацию в горбольницу № 34. Там она лежала 10 дней с острым отитом — ей становилось все хуже, она похудела почти на 10 кг, а во время выписки сильно температурила. В феврале она снова попала в 34-ю больницу на 10 дней с тем же диагнозом — ее выписали так же с небольшой температурой, утверждает Дмитрий со ссылкой на справки из больницы.


В конце февраля 2016 года Ирина снова пришла в свою поликлинику — и после рентгена легких врачи заподозрили у нее пневмонию. Так она попала в горбольницу № 11.


«9 марта 2016 года жена была переведена в реанимационное отделение, связи с ней не было. Врач, проводившая лечение, в телефонных разговорах утверждала, что все хорошо и скоро Ирину переведут в пульмонологическое отделение.


Однако 14 марта 2016 года нашей семье сообщили, что моя супруга умерла», — рассказал мужчина, который остался один с двумя маленькими детьми — 8-летней Лизой и 5-летним Матвеем.


По заключению медиков, причиной смерти Ирины стал бактериальный эндокардит — следствие инфекций, спровоцировавших воспаление оболочки сердца (эндокарда). «Я полагаю, что бактериальный эндокардит у супруги мог явиться осложнением отита, однако указанное заболевание не было диагностировано ни персоналом ГКБ № 34, ни персоналом ГКБ № 11», — уверен он.


В иске он добавил: «Мне нанесен тяжелейший моральный вред, так как смерть супруги вызвала у меня нравственные переживания, связанные с потерей самого дорогого человека».


Лиза и Матвей Терещенко остались без матери
Лиза и Матвей Терещенко остались без матери

Дмитрий Терещенко подал в суд спустя 9 дней после смерти Ирины — он и его адвокат Юлия Стибикина рассчитали сумму иска в обе больницы и оценили его в 26 млн руб.: моральный вред из-за смерти близкого родственника для самого Дмитрия и его детей, а также денежные компенсации «в связи с потерей кормильца».


Судмедэкспертиза (ее текст предоставлен НГС.НОВОСТИ адвокатом Дмитрия) показала, что врачи 34-й больницы поставили Ирине верный диагноз и оказали помощь «в полном объеме и правильно».


Однако в 11-й больнице пациентка получила неполный диагноз — врачи не обнаружили и, соответственно, не лечили туберкулез легких, выявленный на судебно-гистологическом исследовании после смерти Ирины, пришли к выводу эксперты.


«При отсутствии дефектов оказания медицинской помощи Терещенко И.В. в ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница № 11" вероятность благоприятного исхода повышалась, так как дефекты являлись факторами, способствовавшими наступлению неблагоприятного исхода — смерти Терещенко И.В.», — заключили эксперты.


По информации защитника Дмитрия в суде Юлии Стибикиной, суд удовлетворил иск к ГКБ № 11 частично.


«Из 13 млн руб. взыскано 3 млн руб., плюс в полном объеме суммы возмещения вреда по потере кормильца для детей (по 65 тыс. руб. каждому (единовременная выплата. — М.М.) и по 5 тыс. ежемесячно больница будет выплачивать). В удовлетворении требований к ГКБ № 34 суд отказал», — сообщила адвокат.


Она добавила, что стоимость экспертного заключения — 94 тыс. руб. — суд взыскал с 11-й больницы в пользу Дмитрия.


Суд удовлетворил иск Дмитрия частично — 3 млн руб. из заявленных 26 млн руб.
Суд удовлетворил иск Дмитрия частично — 3 млн руб. из заявленных 26 млн руб.

В городской клинической больнице № 11 от комментариев отказались, в том числе сообщить, будет ли обжаловано решение суда, рассказали в пресс-службе минздрава НСО. Но по информации Терещенко, больница все же намерена обжаловать решение в областном суде.


«Понимаете, я бился, если честно, не из-за денег, а чтобы правды какой-то добиться и врачей хоть маленько наказать», — пояснил НГС.НОВОСТИ Дмитрий Терещенко. Он отметил, что Ирина работала инженером в государственной организации и проходила ежегодные медкомиссии — но ни на одной из них у женщины не заподозрили серьезные болезни.


Смерть близких в больницах часто заставляет новосибирцев обратиться в правоохранительные органы и в суд — в марте молодая сибирячка рассказала НГС, что намерена наказать врачей за гибель дочери. В свою очередь, больницы тоже подают в суд — на порочащие репутацию заявления.

Мария Морсина
Фото предоставлены Дмитрием Терещенко

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