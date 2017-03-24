Новосибирская девушка подняла штангу в 4 раза тяжелее себя

Сергей Федосиенко (на высшей ступени пьедестала)

Новосибирские пауэрлифтеры собрали на чемпионате России комплект наград и побили рекорды страны.





С 20 по 26 марта в Екатеринбурге проходит чемпионат России по троеборью. «Спортсмен-инструктор Новосибирского центра высшего спортивного мастерства (НЦВСМ) Сергей Федосиенко в очередной раз выиграл не только титул чемпиона страны, но и установил всероссийский рекорд в жиме лежа — 206 кг. Стоит отметить, что этот показатель превышает и мировой рекорд», — сообщает пресс-служба НЦВСМ.







34-летний Сергей Федосиенко выступает в категории до 59 кг. Во время соревнований спортсмен присел со штангой весом 290 кг, в становой тяге он поднял вес 260 кг. При этом в третьем подходе Сергей начал тянуть 270 кг, но штанга буквально выпала из рук спортсмена. В итоге общий результат Федосиенко — 756 кг.







Ольга Ермакова





Заняли призовые места на соревнованиях и воспитанницы Сергея. 31-летняя Ксения Кирьянова во втором подходе в становой тяге подняла 200,5 кг.





«Эта цифра принесла спортсменке, чей собственный вес 55 кг, не только "золото", но и рекорд России. "Королева" становой тяги Ксения перевыполнила норматив мастера спорта международного класса на целых 40,5 кг», — пояснили в федерации пауэрлифтинга НСО.







«Были представлены сильнейшие спортсмены России, и мне в упорной борьбе удалось завоевать "золото" в тяге становой и поставить рекорд России. Я к этому очень долго шла: два года непрерывных тренировок, моя цель была поставить рекорд в становой тяге. Это мое любимое упражнение, и я на каждой тренировке уделяла внимание именно становой тяге. И благодаря моим двум тренерам, Сергею Федосиенко и Александру Чирцову, мне все удалось», — рассказала НГС.НОВОСТИ Ксения Кирьянова.







Ксения отметила, что в остальных движениях ей не удалось показать высокий результат (спортсменка присела с весом 175 кг и пожала 100 кг), но она стремилась именно к рекорду по становой тяге и экономила силы на это упражнение.











Еще одна новосибирская спортсменка — 23-летняя Ольга Ермакова, выступающая в категории 47 кг, — завоевала серебряную медаль в приседании. Вес штанги, с которой присела девушка, — 150 кг. А 30-летняя Валентина Верменюк получила на чемпионате России две бронзовые и серебряную медали в категории 52 кг. «Бронзу» Валентина выиграла в приседании, закончив упражнение с весом 187,5 кг, а также в жиме лежа — 110 кг. «Серебро» спортсменка получила за 177,5 кг в становой тяге. По общей сумме троеборья у девушки 475 кг.





Валентина Верменюк





Сейчас спортсменка готовится к Всемирным летним играм, которые пройдут в польском Вроцлаве. «Своим выступлением довольна. Заняла второе место, поборовшись с Анной Камлаевой из Санкт-Петербурга. Я считаю, что это хороший промежуточный результат перед чемпионатом Европы», — передает пресс-служба федерации слова Валентины.





Новосибирские спортсмены-силачи часто занимают призовые места на всероссийских и мировых соревнованиях. Недавно 23-летняя Алёна Малова подняла 310 кг и стала бронзовым призером чемпионата России по пауэрлифтингу.