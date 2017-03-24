«Шевроле» тормозил 20 метров, пытаясь не ударить пешехода

Очевидец сфотографировал место ДТП
Очевидец сфотографировал место ДТП

На перекрестке ул. 1905 года и Нарымской под колеса Chevrolet Lanos попала женщина-пешеход.


Это случилось сегодня в 11:40. «Наш подписчик Данил сообщает, тормозной путь Chevrolet Lanos, сбившего женщину, оказался метров 20. На место ДТП прибыла реанимация и увезла пострадавшую», — пишут в группе мобильного приложения «Автоспас».


Возраст пострадавшей, ее травмы и другие обстоятельства случившегося пока неизвестны. В Госавтоинспекции по Новосибирску информации о происшествии пока нет.


Последнее резонансное ДТП с участием женщины-пешехода случилось 22 марта на ул. Фабричной. Сибирячка, по предварительной информации, переходила дорогу на красный свет и лишилась ноги. Затем, несмотря на все усилия врачей, умерла в больнице.

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus

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