Новосибирцев начали массово штрафовать за парковку возле школы

Штрафы за парковку на полосе общественного транспорта у школы № 209 стали приходить родителям детей с ограниченными возможностями — они уверяют, что поставить автомобиль больше негде.


Новосибирцы паркуют свои автомобили у тротуара, чтобы донести детей до школы
Новосибирцы паркуют свои автомобили у тротуара, чтобы донести детей до школы

Как рассказала Екатерина Часовникова, мама мальчика с инвалидностью, ее сын ходит в коррекционную школу № 209 на ул. Дуси Ковальчук, 384, возле школы не предусмотрена парковка, и оставлять автомобиль приходится у тротуара.


«В этой школе много детей, которые самостоятельно передвигаться не могут, родители выносят их на руках. Всегда все было нормально, не было никаких проблем, но в последнее время всем начали приходить штрафы за неправильную парковку, причем расценка начинается от 1500 руб.», — сказала сибирячка.


По ее словам, позже выяснилось, что недавно там установили знак — «полоса для общественного транспорта». «Школа находится возле дороги, парковки не предусмотрено, ее просто нет, поблизости поставить автомобиль просто негде, даже у ближайших магазинов — там всегда все занято, у пенсионного фонда тоже. Было большое родительское собрание, пригласили сотрудника ГИБДД — женщина сказала, что, возможно, сделают парковку или перенесут знак на следующий год», — добавила Часовникова.


Она также уточнила, что каждый год школа направляла в областную ГИБДД список автомобилей, на которых новосибирцы привозят в школу своих детей, однако в этом году письмо не приняли: «Оно было направлено и в мэрию, но тишина, ответа нет».


Начальник пресс-службы городского управления ГИБДД Сергей Страдымов сообщил, что 27 марта состоится оперативное совещание при участии директора школы № 209, представителя ГИБДД и отдела организации движения мэрии.


«На месте посмотрят, директор (школы) доведет мысли — и потом уже будет принято решение», — отметил Страдымов.


Жители ул. Большевистской несколько лет воруют знак на перекрестке, чтобы не стоять в пробках — НГС.НОВОСТИ нашли другие места Новосибирска, где дорожные знаки мешают водителям.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото и видео с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru - давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Тимур Брук
Фото Екатерины Часовниковой

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