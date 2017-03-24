Власти решили построить больше АЗС и стоянок на трассах

Правительство НСО разрабатывает особые карты с существующими и будущими «многофункциональными комплексами дорожного сервиса» на трассах региона.







Концепцией размещения комплексов занимается областной минтранс, ФУАД «Сибирь» и территориальное управление дорог (ТУАД), передает пресс-служба губернатора и правительства НСО.







«Уже проделана большая работа со всеми заинтересованными сторонами, и сейчас мы готовим две карты. На одной из них будут представлены существующие объекты дорожного сервиса, развивающиеся и вновь строящиеся, где инвестор уже есть.





На второй карте будут отражены места, где по нормативным требованиям возможно размещение объектов дорожного сервиса», — рассказал и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков.





Точных сроков создания концепции Раков не назвал, но отметил, что она появится в ближайшее время на сайте минтранса ,чтобы ее смогли изучить инвесторы.







По словам руководителя минтранса, Новосибирская область нуждается в многофункциональных объектах дорожного сервиса, которые включат АЗС и автостоянки, пункты питания и отдыха.





Особое внимание, как подчеркнул Евгений Раков, необходимо обратить на стоянки автотранспорта с опасными грузами.







На трассах НСО сейчас 115 объектов дорожного сервиса, на областных автодорогах — 224 таких объекта.





Для большой части водителей трассы являются не только недостаточно комфортными, но и платными. Так, на днях правительство РФ приняло 25%-ное повышение платы за проезд фур по трассам по системе «Платон». При этом, власти пошли навстречу перевозчикам – ранее планировалось поднять тариф на 50%.

