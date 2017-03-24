«Лада» и «Лэнд Крузер» столкнулись дважды за несколько секунд

«Тойота» — участница аварии

На перекрестке ул. Немировича-Данченко и Таймырской в Новосибирске ВАЗ-2114 и Toyota Land Cruiser столкнулись сначала передними, а потом задними частями.







Авария произошла сегодня около 8:30. «ВАЗ-2114 ехал по ул. Немировича-Данченко со стороны ул. Ватутина, на перекрестке поворачивал налево на ул. Таймырскую. "Тойота" двигалась во встречном направлении, выехала на перекресток под красный сигнал светофора и снесла "Четырку"», — рассказали в группе «ВКонтакте» представители мобильного приложения «Автоспас».







«Лада» — участница аварии





Как уточнили НГС.НОВОСТИ, за первым ударом автомобилей последовал второй. «ВАЗ развернуло на 180 градусов, и он снова влетел в "Тойоту", но этот удар был несильный. В ДТП никто не пострадал», — пояснили в «Автоспасе».





Вчера на ул. Немировича-Данченко произошла более серьезная авария. Длинномер перекрыл больше половины проезжей части — затор растянулся по всему Коммунальному мосту.