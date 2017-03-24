Новосибирцев предупредили о масштабном отключении подсветки важных городских объектов

Мэрия выключит подсветку
Мэрия выключит подсветку

Завтра, 25 марта, Новосибирск присоединится к международной экологической акции «Час Земли» — многие знаковые объекты города на час ограничат использование электричества.


25 марта с 20:30 до 21:30 ТРЦ «Аура» отключит декоративную подсветку фасада и крыши, также погаснут баннеры и рекламные вывески. В то же время отключат подсветку мэрии и главной аллеи Новосибирского зоопарка. Пресс-служба ИКЕА сообщила, что свет в СТЦ не погасят полностью, но приглушат на час.


«Час Земли» — акция, которую проводят с 2007 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы. Россия впервые официально стала участвовать в акции с 2009 года.


«Само по себе часовое отключение света не может заметно улучшить экологическую обстановку, однако, по мнению организаторов, акция должна приблизить жителей нашей планеты к пониманию, что экономия электроэнергии позволит снизить вредные выбросы в атмосферу Земли. Мэрия Новосибирска предлагает организациям города, имеющим в своем ведении здания административного и культурного назначения, поддержать полезную инициативу», — говорится в сообщении пресс-центра мэрии Новосибирска.


Власти города подчеркивают, что рекомендуется отключать архитектурно-декоративную и дежурную подсветку зданий, а также других объектов, не связанных с обеспечением безопасности и жизнедеятельности граждан.


Новосибирск в этом году борется за звание столицы «Часа Земли». Его получит тот город, жители которого будут особенно активно участвовать в акции. Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, нужно отметить свое местоположение на карте на официальном сайте «Часа Земли».

Анна Наумцева
Фото Татьяны Кривенко

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