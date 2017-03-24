В Новосибирске запускают городскую «фабрику звезд»

В муниципальном культурном пространстве «Крыша» стартует проект «Музыкальная школа»: начинающих музыкантов бесплатно научат поведению на сцене, работе с оборудованием и продвижению группы.











«Первый месяц идут занятия, а в течение второго месяца каждая из групп будет проводить свой сольный концерт. Мы предоставим им площадку и посмотрим, чему они научились, — рассказала в соцсети «ВКонтакте» Полина Ванькова, менеджер по связям с общественностью Дома молодежи Железнодорожного района, к которому относится пространство «Крыша».







Набор в проект идет до 25 марта включительно. Чтобы подать заявку, нужно заполнить анкету в группе пространства «Крыша» и приложить к ней видеозапись выступления.





Организаторам уже поступило 15 заявок, однако для обучения в «Музыкальной школе» отберут не более 10 групп.







«Будем смотреть материал и оценивать, можно ли за два месяца действительно помочь группе или этой школы ей будет недостаточно», — поясняет Полина Ванькова.











Занятия начнутся 30 марта и будут идти до 1 июня. Начинающих музыкантов ждут мастер-классы по темам «Социальные сети: взаимодействия и интерактивы», «Разработка актуального материала», «Актерское мастерство», «PR. Артист и продукт», «Работа с оборудованием», «Организация концерта “от” и “до”».





Лекторами школы станут новосибирские специалисты: директор продюсерского центра «АстарА» Константин Найко, музыкант-мультиинструменталист Виктор Гарагуля, сотрудники культурного центра «Этаж» (подразделение Дома молодежи Железнодорожного района) Евгения Благитко, Яна Чайка и Полина Ванькова. Также к ним присоединится красноярский музыкант Александр Назаров, автор видеоблога «Я НЕМО» с 4 тыс. подписчиков.







Для новосибирских исполнителей тема продвижения своего творчества актуальна. Так, недавно музыканты из группы Soulshop для этих целей сделали кавер-версию песни «Круги на воде» известной рок-группы «Слот», а для следующего клипа попросили свою вокалистку раздеться.